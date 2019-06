Semín v Duelu: Demonstranti na Václaváku jsou jen bučící stádo

Do čtvrtečního pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání novinář Michal Semín, kandidát do Rady ČTK. V pořadu se probíral nejen mediální lynč, kterému novinář v posledních dnech čelí, ale došlo také na debatu o mainstreamových názorech v české společnosti a probíhajících demonstracích.

V úvodu pořadu se Soukup svého hosta zeptal, jak vnímá mediální lynč, kterému v poslední době čelí. Zároveň bývá některými médii označován za takzvanou hrozbu demokracie. "Pan Minář na jedné své demonstraci použil na mou adresu slovo konspirátor a on byl vlastně první, kdo upozornil na to, že mám být zvolen do Rady ČTK. Už jenom proto, že jsem byl nominován SPD. Přes třicet let zaujímám tvrdý postoj vůči mainstreamu, takže za to asi mohou také mé názory. Už z tohoto důvodu vznikla likvidační nálepka na mou osobu," vysvětlil Semín. Moderátora také zajímalo, zda považuje SPD Tomia Okamury za nedemokratickou politickou stranu. "Z mého pohledu určitě ne. Jde ale o to, že veřejnoprávní média si zmonopolizoval jeden názorový proud," myslí si novinář.

Semín však čelil útokům už před rokem 1989, kdy byl vyloučen z Univerzity Karlovy za svou účast v Hnutí za občanskou svobodu. "Už tehdy jsem šel proti mainstreamu. Když mě státní bezpečnost vyslýchala a tvrdila, že rozvracím socialismus, tak to byl opravdu můj úmysl. Dnes, když si o sobě něco čtu, tak se nepoznávám. Nazývají mě antisemitou, což je nehorázná pomluva. Nikdy jsem se nedopustil žádného antisemitského výroku, hodnotím lidi podle jejich skutků. Naopak jsem napsal mnoho textů, které něco takového popírají. Můj názor prostě není tím, co se vyžaduje, aby člověk mohl působit ve veřejné sféře," odpověděl Semín na to otázku ohledně toho, čím si vysvětluje výroky na svoji osobu.

Zároveň dodal, že je v dnešní době téměř nemožné vyjádřit svůj vlastní názor a debatovat. "Česká televize o mě často ve svých pořadech mluví, ale nikdy mi nezavolali a nezeptali se na mé vyjádření," svěřil se.

Došlo i na "hyperkorektní tabuli"

V pořadu nemohla chybět ani diskuze ohledně probíhajících demonstrací na Václavském náměstí proti Andreji Babišovi a Marii Benešové. Současně tam však zaznělo také novinářovo jméno. "Většina lidí, kteří bučí na Václaváku na moje jméno, nikdy nečetla moje texty. Když se prostě stádovitě bučí, tak se přidávají i ostatní," uvedl. "Už jenom ten fakt, že se někdo jako já uchází o místo ve veřejné správě, je nepřípustné," zmínil. Moderátor se ho zeptal, zda v Radě ČTK všichni stále jenom souhlasí a nediskutují. "Ano, tak to přesně je. Já se přitom diskuzím nevyhýbám, mám je rád," řekl a dodal, že bychom vždy měli přistupovat k médiím s odstupem. "Je potřebné si vždy udělat odstup a zeptat se, v čím zájmu se tady ta kampaň vede. A je jedno, jestli je to proti Zemanovi, Babišovi nebo Kalouskovi," upozornil Semín.

Soukup přistoupil v závěru pořadu k ikonické nástěnce, která tentokrát nesla název "hyperkorektní tabule". Postupně předkládal svému hostovi okruhy související s korektností, která je v poslední době velmi diskutovaná. Zeptal se ho například, co si myslí o genderových kvótách v práci, zákazu určitých pohádek z důvodu sexismu nebo o zavedení třetího pohlaví. "S tím samozřejmě nesouhlasím," vyjádřil Semín jasně svůj názor. "To by si potom tito jedinci mohli volit mezi pohlavím a měnit ho třeba v průběhu dne," dodal.

Moderátor v souvislosti s tím zmínil novinářův výrok ohledně homosexuality, kterou podle jeho slov jde údajně léčit. "V dnešní době už to nejde, protože homosexualita byla vyškrtnuta a není považována za nemoc. Musíme se ale dívat na typ homosexuality. Je důležité posuzovat, zda je to vrozená věc nebo je to vliv nějakých prožitků z dětství, například zneužívání. Fakt je ten, že jsou lidé, kteří měli dříve homosexuální sklony a dnes žijí s opačným pohlavím a mají rodinu. Jde o to, aby měl homosexuál možnost tuto věc konzultovat. Samozřejmě nejsem pro to, aby byli léčeni ti, kteří s tím nesouhlasí," sdělil svůj názor.

Zde nechyběl ani známý pochod Prague Pride. "My jsme proti tomu několikrát protestovali. Tento festival má být projevem životního stylu, který nelze zúžit pouze na fenomén homosexuality. Zatímco jsem tolerantní k homosexuálům, tak s tímto nesouhlasím. Člověk může být hrdý na své skutky, ale ne na svoji orientaci," uzavřel novinář.