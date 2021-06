Senát asi odmítne návrh na objíždění cyklistů v předepsané vzdálenosti

Senát asi odmítne poslanecký návrh, aby do budoucna museli řidiči vozidel objíždět cyklisty v předepsané vzdálenosti. Doporučily to oba senátní výbory, které se novelou silničního zákona zabývaly. Horní komora o předloze rozhodne na schůzi, která začíná ve středu.

Motoristé by podle poslanců měli od července objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru, která odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku. Odpůrci předepsané vzdálenosti tvrdí, že nové opatření nebude možné dodržovat například na užších silnicích. Změnu nyní dostane k posouzení Senát.

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů, která má platit od července, navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost.

Novela má zavést také odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené, což prosadil poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Senátní výbor pro dopravu se postavil proti dalšímu Čižinského návrhu umožnit odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Týká se to také kol a koloběžek, které bývají odhozeny na pražských chodnících. Senátní výbory naopak podpořily zákaz provozování takzvaných pivních kol.

Dolní komora rovněž umožnila sanitním vozům s hmotností nad 3,5 tuny, aby se mohly vracet po dálnici na základnu v případě nutnosti rychleji než devadesátikilometrovou rychlostí. Držitelům řidičského oprávnění skupiny B1 umožnila Sněmovna s ohledem na unijní úpravu řízení terénních čtyřkolek bez stanovení jakéhokoli limitu výkonu motoru. Neschválila naopak zvýšení rychlosti jízdy v dálničních tunelech z 80 na 110 kilometrů v hodině.

Původním cílem novely byla pouze snaha umožnit strážníkům, aby mohli pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci pouze postoupit podezření z takového přestupku do správního řízení. Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému.