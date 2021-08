Senát by mohl v novele o zvýšení důchodů upravit předčasné penze záchranářů

Senát v novele o dodatečném zvýšení důchodů o 300 korun od příštího roku možná upraví předčasné penze pracovníků integrovaného záchranného systému. Doporučil to garanční sociální výbor. Senátní plénum bude o důchodové předloze hlasovat na schůzi, která začne ve středu dopoledne. Novela obsahuje také příspěvek 500 korun k penzi za každé vychované dítě od roku 2023. Očekává se, že senátoři budou prosazovat i další pozměňovací návrhy.

Možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce prosadili pro pracovníky integrovaného záchranného systému poslanci vládního hnutí ANO. Senátní zpravodaj Miroslav Adámek (za ANO) uvedl, že ustanovení je sepsáno tak, že by se nedalo využít a žádosti záchranářů by byly zamítány. Ve výboru prosadil pozměňovací návrh, který stav napravuje a zužuje také okruh lidí, kteří by do předčasného důchodu bez postihu mohli. Jednalo by se podle Adámka o zaměstnance ve výjezdových skupinách a v operačních střediscích a o horské záchranáře.

Senátní ústavně-právní výbor doporučil už minulý týden plénu schválit důchodovou novelu beze změn. Adámek v úterý uvedl, že na plénu budou patrně předneseny pozměňovací návrhy na úplné vypuštění úpravy předčasných důchodů záchranářů a na zrušení části novely o 300korunovém zvýšení penzí nad zákonnou valorizaci. Předloha by mohla čelit také návrhu na zamítnutí, uvedl Adámek.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.