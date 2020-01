Senát chce vyhlásit státní smutek za zesnulého Kuberu

Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Termíny hledání jeho nástupce ani posledního rozloučení zatím nebyly stanoveny. Horní komora bude maximálně respektovat přání Kuberovy rodiny, řekl novinářům první místopředseda Senátu Jiří Růžička (STAN) jako úřadující šéf horní komory. Respektovat přání rodiny ohledně případného státního pohřbu hodlá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) také vláda.

O vyhlášení státního smutku chtějí zástupci Senátu jednat v úterý odpoledne se zástupci vlády i Hradu, termín zatím navrhovat nebudou. S Kuberovými blízkými se senátoři chtějí sejít ve středu, uvedl Růžička k závěrům jednání organizačního výboru. "Rodina by si přála, aby to bylo v co nejužším kruhu rodinném a my co nejvíc budeme respektovat přání rodiny," sdělil Růžička.

"Pokud si rodina nebude přát, aby to stát organizoval, tak to budeme respektovat. Ale myslím, že by si to určitě pan Kubera zasloužil, aby stát to organizoval. Ale budeme respektovat přání rodiny, nechci tady nikomu něco vnucovat," řekl Babiš novinářům ve Veselí nad Moravou.

Jednání o Kuberově nástupci v čele Senátu byla podle Růžičky odložena až po ukončení všech pietních akcí. Podobně forma posledního rozloučení bude určena až po setkání s rodinou. Organizační výbor se má znovu sejít za týden.

"Věřím, že nám vláda v tomto vyhoví," uvedl k návrhu na vyhlášení státního smutku předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. "Zajistit důstojné rozloučení s Jaroslavem Kuberou je v této chvíli jednoznačně na prvním místě a vše ostatní musí počkat," řekl k možným změnám ve vedení Senátu.

Vystrčil na jednání výboru navrhl, aby ve Valdštejnském paláci, který je sídlem horní komory, byla na Kuberovu památku umístěna lavička s popelníkem. "Myslím, že by si to Jaroslav Kubera přál, že by se tomu zasmál, a jsem přesvědčen, že si to zaslouží," řekl Vystrčil. Kubera byl náruživý kuřák.

Kuberovu památku si senátoři podle Vystrčila připomenou při schůzi v příštím týdnu. "Jaroslav Kubera bude chybět. A to, že bude chybět, si připomeneme. A předpokládám, že se budeme méně smát, než když tam byl," uvedl. .

Kubera, který zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám také svými provokativními či kontroverzními výroky. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, v závěru roku 2018 jako předseda.