Senát možná zvýší daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Senátní výbory tak doporučily upravit novelu o sociální podpoře, která má zvýšit přídavky na děti od července zhruba o čtvrtinu. Horní komora Parlamentu o úpravách rozhodne během nadcházejících dvou dnů.

Sněmovna na popud KDU-ČSL zvýšila roční daňové zvýhodnění na druhé dítě z 19 404 korun na 22 315 korun a z 24 204 na 27 835 korun na třetí a každé další dítě, tedy o 15 procent. Senátní výbory sociální a hospodářský navrhly zvýhodnění na druhé dítě zvýšit na 22 320 korun a na další děti na 27 840 korun.

Rozšířit by se měl také okruh rodin, které na ně mají nárok. Změny přinese vládní novela o sociální podpoře, kterou dnes schválila Sněmovna. Stát touto úpravou vydá na dávkách zhruba o 3,6 miliardy korun ročně navíc. Předlohu, jež na návrh SPD také zvýší sazby přídavků pro pracující rodiny a podle úpravy KDU-ČSL daňové zvýhodnění na druhé a další děti, nyní dostane k posouzení Senát.

Přídavky na děti mají vzrůst podle novely o 26 procent. Rozšířit by se měl také okruh rodin, které na ně mají nárok. Nárok mají nově mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro lidi od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem mají mít dávku o 500 korun vyšší, tedy 1130 korun, 1270 korun a 1380 korun měsíčně.