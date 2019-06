Senát podpořil zachování nezávislosti médií veřejné služby

Senát se postavil za udržení ekonomické i institucionální nezávislosti veřejnoprávních médií. Pomoci by tomu podle některých senátorů mohla změna způsobu výběru mediálních rad tak, aby se na něm podílela i horní komora Parlamentu. Sněmovna se v minulosti opakovaně odmítla vzdát svého vlivu na tato média, řekl k tomu místopředseda Senátu a někdejší předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS).

Horní komora v usnesení jednomyslně, a to včetně zástupců ANO a ČSSD, konstatovala, že si je vědoma "nezbytnosti udržet institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby jako hlavních garantů poskytování ověřených informací, stejně jako dalšího komplexního mediálního obsahu".

Senát projednával petici na obranu veřejnoprávních médií, jejímž podnětem byla kritika prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu České televize a Českého rozhlasu, zejména po předloňských sněmovních a loňských prezidentských volbách. Velmi to připomnělo analogickou situaci v Maďarsku a Polsku, řekl organizátor petice a nynější senátor za Starosty David Smoljak.

Současné nebezpečí podle něj tkví v obsazování těchto mediálních rad, které mají vliv mimo jiné na jmenování a odvolávání šéfů veřejnoprávních médií. "Tady funguje parta ANO, komunistů a okamurovců skutečně velmi dobře," uvedla k tomu místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Podle ní hrozí, že ještě před příštími sněmovními volbami tato "Babišova skrytá koalice může mít Kavčí hory pod palcem", protože v Radě ČT má být příští rok přeobsazeno několik křesel.

"Nechtěl bych, abychom měli pod kuratelou jednoho politika veřejná média," přidal se ke kritice pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Asi nejostřejší byl místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). "Babiš je typický predátor. On zabíjí, aniž musí. Slídí, co do svého portfolia schlamstne," prohlásil.

Oberfalzer uvedl, že Senát v minulosti dvakrát navrhl upravit volby členů rad tak, aby Senát nominoval třetinu z nich. "Ani jeden z těch návrhů neprošel. Sněmovna to prostě nechce, nechce se vzdát svého mocenského vlivu na tyto instituce," dodal. Podle lidovce Jiřího Čunka by se Senát měl pokusit změnu se Sněmovnou znovu vyjednat.

Petice, kterou v době jejího loňského odevzdání podepsalo 16 365 lidí, vyzývá mimo jiné k odmítnutí snahy části politiků média veřejné služby zrušit, zprivatizovat nebo převést pod jejich kontrolu. "Nechceme se vracet do dob vlády jedné strany," stojí v petici, která Senát vyzvala k přijetí zákonných pojistek proti "politické (z)vůli mocných".