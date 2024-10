Senát schválil mimořádnou pomoc lidem zasaženým letošními záplavami

Lidem, kteří byli v září vážně zasaženi záplavami, poskytne stát mimořádnou finanční pomoc na péči o děti a bydlení. Senát dnes schválil patřičný zákon. Opatření má nabýt účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně v listopadu. Normu ještě posoudí prezident. Senátoři se dnes shodli na tom, že dobrá pomoc je rychlá pomoc, proto předlohu schválili beze změn ve zrychleném řízení. Pro hlasovalo 74 členů horní komory ze 75 přítomných.

Zákon počítá s tím, že rodiče budou moci pobírat ošetřovné na děti do deseti let po celou dobu uzavření jejich zaplavené školy, v případě potřeby do konce března. Zatopeným domácnostem budou úřady práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení do určité výše, a to až do konce příštího roku.

Norma dodatečně stanovuje i pravidla mimořádné okamžité pomoci zaplaveným. Je pro ty, které povodeň hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji bezprostředně zasáhla. Bude možné poskytnout až 72.900 korun, tedy patnáctinásobek životního minima. Chudší domácnosti mohou získat až 97.200 korun, tedy až dvacetinásobek. Suma by se při vážných událostech mohla až zdvojnásobit na 194.400 korun. Použít bude možné peníze i na zaplacení účtů za elektřinu, které se zvednou kvůli používání vysoušečů. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes uvedl, že o pomoc bude možné žádat u úřadů práce po vyúčtování odečtů elektroměrů, a to letos i v příštím roce.

Oběti záplav v hmotné nouzi by mohly dostat mimořádnou dávku na úhradu dočasného náhradního ubytování. Pobírat by ji mohli ti, jejichž bydlení je neobyvatelné a musí se opravit nebo zbourat. Získat by ji mohli do skončení oprav či získání nového bytu, nejpozději do konce příštího roku. Úřad práce by na měsíc měl poskytnout jedné osobě do 15.000 korun, dvěma lidem do 18.000 korun, třem do 21.000 korun a čtyřem a více pak do 24.000 korun. Nutné by bylo doložit doklad o nouzovém ubytování a náklady i jiné náležitosti.

Ošetřovné se běžně vyplácí z nemocenského pojištění na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům až 16 dnů. Pečující pobírá 60 procent svého redukovaného výdělku. Povodňové ošetřovné by sociální správa rodičům posílala po celou dobu uzavření zatopené školy, tedy od 13. září případně do konce března příštího roku. Podle podkladů k zákonu výuku přerušilo 57 škol ze zaplavených regionů. Obvykle přerušení netrvalo déle než 14 dnů. Dalších 12 škol přešlo ale na vzdělání na dálku.

Pečující by se mohli doma s potomkem vystřídat, a to i víckrát. Nemuseli by dokládat potvrzení o uzavření školy, stačilo by prohlášení. Prodloužené ošetřovné by bylo také pro ty, kteří se starají o blízké s příspěvkem na péči z uzavřených zatopených stacionářů. Návrh počítá se stejnými pravidly i pro lidi ve státních službách při udělení služebního volna. Ošetřovné by mohli dostávat i dohodáři, pokud aspoň tři měsíce před zavřením školy či zařízení platili nemocenské odvody, a po zásahu Sněmovny i živnostníci s nemocenským pojištěním. Výdaje na povodňové ošetřovné by mohly činit do 350 milionů korun.