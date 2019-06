Senátoři odmítli snahu uznat okupanty z roku 1968 za veterány

Ústavní činitelé by podle senátorů ze zahraničního výboru měli odmítnout ruskou snahu uznat zákonem účastníky sovětské okupace Československa z roku 1968 za válečné veterány. Výbor ve středu tento postoj doporučil za týden přijmout horní komoře Parlamentu. Označil ruský záměr za porušení česko-ruské smlouvy o přátelství a spolupráci. Mohl by to být podle výboru také další ruský pokus o legalizaci podobných násilných akcí.

Ruský záměr už odsoudili prezident Miloš Zeman a ministerstvo zahraničí. Záležitostí se má odpoledne zabývat také Sněmovna na své schůzi, která by podle lidovce Mariana Jurečky měla vyjádřit nesouhlas s postupem ruského parlamentu.

Návrh novely o vojenských veteránech Ruské federace je podle senátního výboru odůvodňován tím, že jejich vpád do Československa 21. srpna 1968 byl oprávněným vstupem v souvislosti s plněním úkolů při potlačení pokusu o státní převrat. Výbor konstatoval, že by to znamenalo "vážné porušení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací".

Podle této smlouvy obě země vyjádřily vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. Okupace byla podle smlouvy nepřípustným použitím síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území bylo neospravedlnitelné.

Senátoři z výboru vyjádřili obavu, že by po zkušenostech s ruským obsazením části území Gruzie a Ukrajiny včetně anexe Krymu mohla být novela dalším pokusem směřujícím k "legalizaci jakéhokoli podobného násilného aktu". Vláda by proto podle výboru měla věc probrat na jednání příslušných orgánů OSN a projednat se spojenci v NATO a EU.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí na twitteru napsal, že okupace Československa byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem. Zeman požádal o vysvětlení ruského velvyslance, kterého pozval na 13. června na Pražský hrad. Senát se bude záležitostí zabývat o den dříve.