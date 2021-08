Senátoři zvažují poslat novelu o zvýšení důchodu prezidentovi bez projednání

Senátoři zvažují, že by se novelou o dodatečném zvýšení důchodů o 300 korun od příštího roku nezabývali a rovnou změnu zákona poslali k posouzení prezidentovi Miloši Zemanovi. Normu by tak neupravovali a v případě schválení prezidentem by prošla legislativním procesem ve znění, které přijala Sněmovna. Na tiskových konferencích v Senátu to uvedli zástupci ODS a lidovců. Místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková potvrdila, že takový postup senátoři zvažují a lidovci by ho podpořili. Senátní plénum bude o důchodové předloze hlasovat na schůzi, která začala ve středu dopoledne.

Garanční sociální výbor v předchozích jednáních doporučil v novele upravit předčasné penze pracovníků integrovaného záchranného systému. Novela obsahuje také příspěvek 500 korun k penzi za každé vychované dítě od roku 2023. Senátoři mají připravené i další pozměňovací návrhy.

Možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce prosadili pro pracovníky integrovaného záchranného systému poslanci vládního hnutí ANO. Senátní zpravodaj Miroslav Adámek (za ANO) v úterý uvedl, že ustanovení je sepsáno tak, že by se nedalo využít a žádosti záchranářů by byly zamítány. Ve výboru prosadil pozměňovací návrh, který stav napravuje a zužuje také okruh lidí, kteří by do předčasného důchodu bez postihu mohli odejít. Podle Adámka by šlo o zaměstnance ve výjezdových skupinách a v operačních střediscích a o horské záchranáře.

Senátní ústavně-právní výbor doporučil už minulý týden plénu schválit důchodovou novelu beze změn. Podle Adámka na plénu budou patrně předneseny pozměňovací návrhy na úplné vypuštění úpravy předčasných důchodů záchranářů a na zrušení části novely o třísetkorunovém zvýšení penzí nad zákonnou valorizaci. Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 uvedla, že se diskutuje o úpravě, která by navýšení navrhované vládou nahradila růstem penzí důchodců starších 80 let o 500 korun. Předloha by mohla podle Adámka čelit také návrhu na zamítnutí.

Senátor ODS Rostislav Koštial (ODS) označil v úterý novelu za "guláš" a za předvolební balíček. Rovněž Jelínková po zasedání výboru mínila, že "celkově je zákon především předvolební". Podle pirátské senátorky Adély Šípové je návrh populistický a narychlo šitý před volbami.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků.