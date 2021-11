Senior z Olomouce přišel po čtyřhodinovém podvodném telefonátu o půl milionu

O půl milionu korun přišel podle policie v tomto týdnu po čtyřhodinovém telefonátu dvaaosmdesátiletý muž z Olomouce, který se stal obětí podvodníků s kryptoměnou. Podle kriminalistů z něj pod záminkou výhry v bitcoinech vylákali přístupové informace k jeho bankovním účtům.

Nejde přitom o první takový případ, sdělila ve středu policejní mluvčí Petra Vaňharová. Upozornila na to, že kryptoměny jsou nový směr, kterým podvodníci připravují lidi o peníze.

Seniorovi nejprve neznámý muž telefonicky pogratuloval k výhře bitcoinů v hodnotě 21 tisíc eur (zhruba půl milionu korun). Senior si poté, aby mohl smyšlenou výhru získat, nechal nainstalovat do svého počítače i mobilního telefonu software pro vzdálenou správu. "Jakmile měl neznámý muž přístup do jeho počítače, nainstaloval v něm ještě několik dalších programů. Na základě požadavku mu důvěřivec nahlásil veškeré přístupové údaje k účtům, které měl vedeny u několika českých, ale i zahraniční banky," uvedla mluvčí policie.

Senior se poté nechal přesvědčit ke shromáždění peněz ze svých bankovních účtů pouze na jeden. Uvěřil totiž tomu, že pouze tak mu může být výhra vyplacena. Transakce však již prováděl přes vzdálený přístup volající, důvěřivý muž mu pouze přeposílal bezpečnostní PIN kódy potřebné k potvrzení plateb, doplnila policejní mluvčí. "Telefonická komunikace trvala zhruba čtyři hodiny, během níž podvodník opakovaně hovor ukončoval a zpět volal z několika různých čísel," dodala mluvčí. Když se senior výhry nedočkal, obrátil se v úterý na policii, dodala mluvčí.

Policie přitom ve stejný den přijala i další oznámení o podvodu kvůli údajné investici v kryptoměně, kvůli rostoucímu počtu obdobných případů proto vyzývá veřejnost k obezřetnosti. Upozorňuje na to, že by lidé neměli nikomu sdělovat své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty nebo přeposílat potvrzovací kódy z textových zpráv. Případ seniora kriminalisté vyšetřují pro podezření z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Pachateli hrozí až čtyři roky vězení.