Senioři se zřejmě dočkají jednorázového příspěvku pět tisíc korun, schválila to Sněmovna

Všichni důchodci zřejmě dostanou jednorázový příspěvek pět tisíc korun. Sněmovna v pátek vládní návrh schválila. Nyní zamíří k posouzení do horní komory. Kabinet počítá s vyplacením částky ještě letos, rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun.

Sněmovna k předloze připojila jediný z desítky opozičních pozměňovacích návrhů. Piráti navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) prosadili, aby pravidelná valorizace důchodů byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne výplaty lednové splátky penze.

Příspěvek 5000 korun mají dostat starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda s předlohou přišla před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů. Maláčová příspěvek hájila rychlejším růstem cen i tím, že důchodci letos musejí kvůli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci. Opozice volala po systémových změnách v penzích včetně důchodové reformy.

Pravidelná valorizace penzí vždy od 1. ledna má platit podle pirátského návrhu od roku 2022. Protože se lednové výplatní termíny penzí liší, vzniká mezi důchodci nerovnost, vysvětlil úpravu předkladatel Mikuláš Ferjenčík.

Hlasování o jeho návrhu vyvolalo ve Sněmovně procedurální spor potom, co výsledek prvního byl zpochybněn. Poslanci se ale nakonec většinově přiklonili k Ferjenčíkově úpravě i ve druhém hlasování. Pro byli i komunisté, kteří vládu ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují.

O pětitisícový příspěvek nebudou muset důchodci a důchodkyně podle návrhu zákona sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku pět tisíc korun by měli dostat stejně jako důchod, tedy na účet nebo složenkou. Maláčová zdůraznila, že je nutné, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozději koncem listopadu

Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí. Nebude podléhat případné exekuci a nebude se zahrnovat do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.