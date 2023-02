Seniorka z Kojetína šest let platila podvodníkům doplatky za zemřelého syna

Šest let klamali podle policie podvodníci osmdesátiletou ženu z Kojetína na Přerovsku, po které požadovali vyplácení peněz jako doplatek za životní pojištění jejího syna. Ten zemřel v roce 2016. Seniorka jim vyplácela nepravidelně jednou týdně až měsíčně tisícové částky. Podle kriminalistů ji takto připravili o 300 tisíc korun, řekla ve čtvrtek přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Případ kriminalisté vyšetřují jako trestný čin podvodu.

"Po uvedenou dobu ji nepravidelně jednou za týden až měsíc kontaktoval neznámý pachatel, který požadoval finanční hotovost v různých částkách od 1500 korun až do 15 tisíc korun. Hotovost od seniorky přebírala konkrétní žena a ta vybranou částku měla předat další osobě, která ji měla poukázat na konto pojišťovny," uvedla policejní mluvčí.

Pachatelé podle policie ženě slíbili, že po doplacení přesně neurčené částky na životním pojištění jejího již nežijícího syna jí bude vyplaceno plnění v částce tří milionů korun. "K poslednímu předání hotovosti ve výši 12 tisíc korun mělo dojít poslední lednový den. O dva dny později byla opět kontaktována ze strany neznámého pachatele s tím, že má zaplatit 90 tisíc korun. To již poškozená odmítla zaplatit a rozhodla se jejich jednání oznámit na policejní služebně," dodala mluvčí. Pachatelům hrozí za podvod sazba od jednoho roku do pěti let.