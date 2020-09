Šest desítek lázeňských zařízení zažádalo o dotace za téměř 650 milionů korun

Státní fond podpory investic (SFPI) u programu COVID lázně k 17. září eviduje 62 žádostí o dotaci za zhruba 644,8 milionu korun. Za týden přibylo 19 žádostí za přibližně 116,8 milionu korun. Ke stejnému datu bylo podáno 36 žádostí o platbu, za týden je to nárůst o 17 žádostí. Uvedla to ředitelka komunikace SFPI Karolína Smetanová. Lázeňská zařízení mohou žádosti o dotaci podávat do 30. září, o proplacení poukazů na pobyt mohou průběžně na měsíční bázi žádat do 29. ledna. Příjem žádosti byl spuštěn 24. srpna.

Objem požadovaných dotací není podle Smetanové totožný s penězi, které ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž program spadá, reálně vyplatí. Nejprve na účet pošle polovinu dotace, pokud zbudou peníze a lázeňská zařízení si požádají o doplacení, dostanou i druhou půlku, uvedla. Na program je vyčleněna miliarda korun.

Stanovení výše dotace žadatelé zjistí prostřednictvím vzorce ve výzvě k programu COVID lázně. Násobí se v něm počet lůžek, hodnota slevového poukazu na lázeňský pobyt a počet turnusů. Dotace bude podle výzvy poskytnuta minimálně ve výši 50 procent z konečné částky, vypočítané pomocí uvedeného vzorce.

Na program se zároveň vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí, tedy maximální suma, kterou mohou žadatelé čerpat z programů veřejné podpory. Patří do ní dále například programy COVID nájemné nebo COVID ubytování. Na jednoho žadatele maximální suma činí 800 tisíc eur (asi 21,3 milionu korun).

Lázeňská zařízení musejí nejpozději ke dni podání žádosti provést tzv. pre-registraci. K tomu je třeba kontaktovat MMR a e-mailem požádat o přístup do systému "Lázně2020"a zařazení do přehledu lázní, ve kterých je možné poukazy uplatnit. Žadatel dále nesmí mít v době podání žádosti závazky po splatnosti ke státním subjektům a zdravotním pojišťovnám. Na stejný pobyt nesmí poskytnout další slevu z veřejných rozpočtů, například nabízenou krajem nebo městem.

Program COVID lázně spustilo MMR 1. července, od kdy si lidé mohou na portálu Kudyznudy.cz stahovat poukazy na státní příspěvek 4 tisíce korun na pobyt v lázních. Na stránkách jsou u jednotlivých lázní zveřejněny informace o počtu využitých poukazů a voucherů, které jsou stále k dispozici. Uplatnit poukaz lze do 31. prosince na pobyt o minimální délce šesti nocí a při využití alespoň pěti procedur. Nárok na něj mají kromě občanů ČR starších 18 let i lidé z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.