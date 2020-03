Šest lidí s COVID-19 zemřelo, stát dál zpřísnil volný pohyb

Stát kvůli šíření nového koronaviru ještě zpřísnil volný pohyb na veřejnosti. Nyní by se lidé na veřejně dostupných místech měli pohybovat maximálně po dvou, výjimkou jsou členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů a lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. V Česku dosud zemřelo šest pacientů s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Během středy podlehli nákaze tři lidé, zatím bylo v Česku potvrzeno 1654 nakažených, deset se vyléčilo. Několik vládních opatření, která mají ulevit firmám, živnostníkům i rodičům menších dětí, po Sněmovně ve středu schválil také Senát.

Ministerstvo zdravotnictví až ve středu informovalo o tom, že od úterý se mají lidé venku pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Nařídilo také lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Už v polovině března vláda zakázala volný pohyb lidí po celé republice s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Povolené jsou také pobyty v přírodě či parcích. V pondělí vláda toto opatření prodloužila prozatím do 1. dubna.

Senát ve středu stejně jako den předtím Sněmovna souhlasil s tím, že stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Už jen podpis prezidenta chybí pod opatřením, že podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců dodržovat elektronickou evidenci tržeb (EET) a že stát odpustí živnostníkům část sociálního pojištění. Horní komora parlamentu schválila rovněž další vládní návrh, podle něhož se přijímací zkoušky na střední školy uskuteční počátkem června, pokud se školy znovu otevřou v půlce května. Týden po přijímacích zkouškách by se konaly maturitní zkoušky, mají být do konce června.

Nemoci COVID-19 ve středu podlehl třiaosmdesátiletý muž z Prahy, který měl dlouhodobé chronické zdravotní obtíže související s vysokým věkem. Zemřel v pražské Nemocnici na Bulovce. Ve Středočeském kraji zemřel nakažený osmaosmdesátiletý muž, který byl s chronickým onemocněním v domácím léčení. Zatím poslední oznámenou obětí byl večer muž narozený v roce 1945, který zemřel v pražské Thomayerově nemocnici. Měl několik chronických nemocí včetně pokročilého srdečního selhání. První pacient v Česku s nemocí COVID-19 zemřel v neděli, dvě úmrtí byla oznámena v úterý.

Přísnější omezení

První tři případy onemocnění COVID-19 se v zemi objevily 1. března. Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. Přibývá testů, za úterý je absolvovalo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rekordních 2976 osob. Nejvíce nakažených má Praha a Středočeský kraj.

Od čtvrtka budou platit přísnější pravidla pro pendlery, kteří jezdí do prací do Německa a Rakouska. Na ty, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v záchranných složkách, se nebudou vztahovat. Na základě žádosti německé a rakouské vlády nebude pro tyto pracovníky platit povinnost pracovat v těchto zemích minimálně 21 dní, ani nebudou muset po návratu do dvoutýdenní karantény.

Do Česka dál proudí zdravotnické ochranné pomůcky nakoupené v Číně a postupně se vracejí se Češi, kteří uvízli v zahraničí. Se zdravotnickým materiálem ve středu po půlnoci podruhé na pardubickém letišti přistál velkokapacitní letoun Ruslan. Přivezl víc než 100 tun materiálu včetně roušek a respirátorů, další let obřího letadla je naplánován na počátek příštího týdne. Do leteckého mostu s ochrannými pomůckami z Číny se zapojují také vojenské speciály a komerční firmy. Speciální let z Vietnamu odpoledne přivezl do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí Evropské unie. Letadlo dovezlo do Česka také tisíce látkových roušek, které zemi daroval Vietnam. Diplomacie se zároveň dohodla na nákupu půl milionu jednorázových roušek v této asijské zemi. Ministerstvo zahraničí zorganizovalo také další evakuační lety a další chystá. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) v zahraničí zůstávají stovky Čechů. Z evropských metropolí Čechy přivážejí evakuační autobusy.

Vyhlášený nouzový stav nepříznivě dopadá na řadu oborů. Částečně omezil výrobu například známý producent nábytku TON z Bystřice pod Hostýnem nebo přední český výrobce automobilových dílů Brano na Opavsku.