Sex, hádky a osobní hygiena. Životy druhých nejvíce šmírují mladí muži

Obecně známé klišé říká, že jsou ženy zvědavější než muži. To ovšem nyní vyvrací průzkum společnosti Climax, jehož závěry potvrzují pravý opak - své sousedy nejčastěji šmírují mladí muži žijící ve velkých městech. Téměř polovině obyvatel naší republiky je totiž vidět do oken a 80 procentům z nich to dokonce vůbec nevadí.

Čechům údajně stačí sledovat přes okna běžný chod domácnosti. Celých 32 procent tak pozoruje své sousedy například při vaření nebo úklidu. Téměř pětina přiznala, že s potěšením sleduje, když se ve vedlejším domě někdo hádá nebo převléká. Celým šesti procentům se dokonce poštěstí vidět přes okna milostné hrátky. Překvapivě jsou mezi šmíráky nejčastěji mladí lidé ve věku od 18 do 29 let.

Takzvaný voyeurismus, tedy sexuální úchylka, kdy je vzrušení dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů, převažuje ve velkých městech. Téměř polovina respondentů uvedla, že nahlíží ostatním do oken. Je to dáno přibývající nahuštěnou zástavbou, kdy je vidět do oken ne jednomu, ale dokonce desítkám dalším.

Šmíruje polovina Pražanů

A jak jsou na tom jednotlivé části naší republiky? Jenom v Praze se dívá do oken sousedům téměř půl milionu obyvatel, což je nejvíce zvědavců připadajících na jeden region. Není tedy překvapivé, že jejich oběťmi se stala více než třetina Pražanů, asi 37 procent. Z celé republiky je zde nejčastěji baví sledovat hlavně domácí hádky a sex. Naopak nejméně to zajímá obyvatele Severní Moravy a Slezska. Zároveň si ze všech regionů v republice nejvíce chrání svoje soukromí.

Střední Čechy jsou regionem, kde je vidět do nejvíce domácností, a to skoro polovině. V celé republice si zde nejvíce šmíráků libuje ve sledování osobní hygieny a převlékání. Naopak více než polovina obyvatel Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského kraje přiznala, že vidí sousedům do oken. Své soukromí si rádi střeží na Liberecku a Královéhradecku.

Ani Střední Morava se nebojí šmírovat a být šmírována. Nejčastěji tu lidé sledují běžný chod domácností sousedů. Těm to zřejmě příliš nevadí, protože pouze 10 procent z nich si pořídilo na okna stínění. On-line průzkumu na jaře letošního roku zúčastnilo prostřednictvím Českého národního panelu 1007 Češek a Čechů starších 18 let.