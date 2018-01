Sextremistka-popleta protestovala proti Zemanovi. Ovčáček: Fanynka soupeře

Pokud by voliči měli při prezidentské volbě víc hlasů, podpořilo by v prvním kole 15 procent z nich jak Miloše Zemana, tak Jiřího Drahoše. Současného... více Diskuse (13)

Aktualizováno 21.01. 22:04UVNITŘ ANKETA. Prezident Miloš Zeman by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní KSČM či SPD. Řekl to v pořadu televize Nova. Zda bude... víceDiskuse (60)