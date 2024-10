Sezemice se dočkají obchvatu, stavba dopravně odlehčí městu do dvou let

Do dvou let by měl vést kolem města Sezemice na Pardubicku obchvat. Ředitelství silnic a dálnic za stavbu zaplatí 838 milionů korun bez DPH. Komunikace odvede tranzitní dopravu, která po I/36 vede skrz město, a zároveň se stane přivaděčem dálnice D35. Novinářům to dnes při zahájení stavby řekli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na silnici čekají místní lidé delší dobu. ŘSD získalo na obchvat územní rozhodnutí v roce 2015. Muselo opakovat žádost o posouzení vlivu na životní prostředí a dělat dílčí změny v územním rozhodnutí. Proto se příprava zdržela.

"Na obchvat čekali obyvatelé Sezemic skoro 20 let. Přes obec se jezdí k dálnici D35 a centrum tak zahlcuje tranzitní doprava. Díky obchvatu klesne počet nehod a tím, že přeložka povede mimo zastavěné části obcí, se výrazně sníží riziko, že projíždějící auta srazí chodce. Obchvat bude plnit i důležitou funkci přivaděče dálnice D35 do Pardubic," řekl Kupka.

Obchvat bude měřit zhruba sedm kilometrů. Začne 180 metrů za křižovatkou se silnicí III/2982 směrem od Pardubic. Povede přes les Bělobranská dubina a dál podél okraje Počapelských Chalup. Město Sezemice obejde z jihu. Komunikace skončí před mimoúrovňovou křižovatkou Časy, kterou ŘSD postavilo jako součást úseku D35 Opatovice-Časy. Obchvat se vyhne akvaduktu ze 17. století, technické památce. Jde o místo, kde se kříží potok Zadní Lodrantka a Mlýnský potok.

"Mimořádným stavebním objektem bude téměř 289 metrů dlouhý osmipolový most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Výška mostu nad terénem je kolem šesti metrů. Součástí obchvatu budou mimoúrovňová křižovatka Sezemice, čtyři nadjezdy i nadchod pro zvěř dlouhý 29 metrů," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. V budoucnu se na mimoúrovňovou křižovatku v Sezemicích napojí plánovaný jihovýchodní obchvat, dodal.

Po silnici I/36 mezi Sezemicemi a Pardubicemi projede podle dat ze sčítání dopravy denně přes 10.000 aut. Situace se tam zhoršila, když zahájily provoz úseky dálnice D35 Opatovice - Časy a Časy - Ostrov. Řidiči si přes Sezemice zkracují cestu do Pardubic. ŘSD kvůli chybějícímu obchvatu na frekventované křižovatce ve městě vybudovalo semafory.

"Je to historický okamžik. Jak doprava stoupala, neumožňovalo to ani průchod dětí přes silnici do školy. Ráno nám dopravu řídí městská policie, aby doprava byla bezpečná," řekl starosta Martin Staněk (Za Sezemice krásnější). Semafory podle něj pomohly dopravní situaci, obchvat městu určitě ulehčí, dodal.

Práce na obchvatu potrvají necelé dva roky, termín dokončení je červen 2026 a Mátl doufá, že harmonogram stavební firma dodrží. Komplikované podle něj bylo majetkoprávní vypořádání, silničáři jeden až dva pozemky ještě nemají vykoupené a řeší to dočasnými nájmy s vlastníky. Cena 838 milionů korun bez DPH je o 30 procent nižší, než byl předpoklad, řekl Mátl.