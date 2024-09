Seznam Zprávy: Soud zamítl žalobu Agrofertu kvůli dani u reklamy na Čapím hnízdě

Pražský městský soud potvrdil rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, které neuznalo holdingu Agrofert zaplacení 30 milionů korun za reklamu v konferenčním centru Čapí hnízdo. Agrofert žalobou napadl rozhodnutí finančního úřadu, podle kterého firma neprokázala, že se veškerá zaplacená reklama na Čapím hnízdě skutečně objevila. Soud žalobu zamítl. Napsal to dnes server Seznam Zprávy.

Agrofert patřící do svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) byl během daňového řízení několikrát vyzván, aby prokázal, jaká konkrétní reklama se v areálu Čapího hnízda objevila. Firma to ale podle soudce Slavomíra Nováka jednoznačně nedoložila. Soud tak další argumenty Agrofertu odmítl, protože takový postup byl podle něj v rozporu se zákonem.

"Pojetí žalobkyně (společnosti Agrofert) by totiž vedlo k tomu, že by daňové subjekty mohly krátit daně částkami za zcela nejednoznačné plnění. Takové pojetí je však zcela v rozporu se zněním a účelem zákona o dani z příjmu," cituje server z rozsudku. Soudce mimo jiné zpochybnil tvrzení Agrogertu o přiměřenosti ceny za reklamu. Poukázal na to, že při stejně definovaném plnění byla cena za rok 2014 pětkrát menší než za rok 2013. Agrofert v roce 2013 platil za reklamu na Čapím hnízdě 25 milionů korun, o rok později pět milionů.

Ústecký krajský soud letos zamítl i žalobu společnosti Preol z holdingu Agrofert proti doměření daně za reklamu na Čapím hnízdě. Finanční úřad Preolu doměřil daň ve výši 190.000 korun, protože v šesti případech uplatňoval reklamu, která podle úřadů na Čapím hnízdě vůbec nebyla.

Reklamu na Čapím hnízdě řešila několik let také policie. Kriminalisté se podle dřívějších informací zabývali podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 od firem z Agrofertu ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala Čapímu hnízdu splácet úvěr a holdingu Agrofert snížit si daně. Platby za reklamu byly podle podezření buď fiktivní, nebo předražené.

Případ policie dvakrát odložila. Poprvé to bylo před dvěma lety, Vrchní státní zastupitelství v Praze ale usnesení zrušilo. Podruhé policisté případ odložili letos v únoru. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v červenci uvedlo, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž neshledal důvod pro mimořádnou kontrolu takzvané reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. NSZ neshledalo ani prostor pro možné doplnění dokazování.

V kauze Čapí hnízdo Babiš čelí spolu se svou někdejší poradkyní Janou Nagyovou obžalobě v souvislosti s dotací na stavbu areálu Čapí hnízdo. Podle žalobce Babiš spolu s Nagyovou zajistili vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu tak, aby zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové evropské dotace pro malé a střední podniky. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají. Soud oba obžalované v únoru podruhé osvobodil, státní zástupce se znovu odvolal.