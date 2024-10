Shoda na podobě zákona o odměňování lékařů není, komora chystá další kroky

Na finální podobě zákona o odměňování lékařů se zdravotnické odbory a Česká lékařská komora (ČLK) s ministerstvem zdravotnictví (MZd) po několika měsících jednání nedohodly. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka dnes jednání skončila, další návrh ministerstvo nepředloží. Další kroky chce komora představit ve středu na tiskové konferenci, řekl Kubek novinářům po dnešní schůzce ve Sněmovně. Proti úhradám na příští rok chtějí protestovat i praktičtí lékaři, Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) zvažuje napadnutí úhradové vyhlášky u Ústavního soudu (ÚS).

"Já jsem předložil tři varianty a ani jedna z nich nebyla akceptovaná," řekl na následné tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Návrhy komory a odborů by podle něj znamenaly náklady na platy vyšší o 40 miliard korun. "Bylo by nutné buď sebrat ve prospěch platů peníze jiným segmentům, zvýšit daně, nebo zvýšit zdravotní pojištění. Ani s jedním nemohou souhlasit," dodal.

Veřejné zdravotní pojištění by mělo podle predikcí mít příští rok k dispozici asi 530 miliard korun. Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka byl návrh na navýšení platů o zhruba pět miliard korun. "Nárůst platů všech zdravotníků bude v příštím roce o 1400 korun, tak jak se dohodla tripartita s panem premiérem," doplnil Válek.

Návrhy lékařů by podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka znamenaly pokračování deficitního financování systému veřejného zdravotního pojištění. To vláda pro příští rok zakázala svým usnesením z dubna letošního roku. MZd může v úhradové vyhlášce, kterou má vydat do konce října, rozdělit jenom peníze odpovídající příjmům.

Se současným návrhem úhrad na příští rok má problém Asociace českých a moravských nemocnic (ASČM). Vadí jí rozdíly mezi úhradami pro regionální nemocnice, které zastupuje, a vyššími částkami pro velké nemocnice zřizované státem. Považuje to za střet zájmů ministerstva. Neústavní je ale podle asociace zejména to, že úhrady budou meziročně nižší, což už jednou ÚS v předchozích letech zrušil.

Protestní uzavření ordinací na dva dny podzimních prázdnin oznámili také praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti. Meziroční nárůst úhrad o zhruba 2,8 procenta je podle nich příliš malý.