Síkela: Česko energeticky zvládlo zimu, hlavní roli hrálo snížení spotřeby

Navzdory ochlazení v minulém týdnu jsou zásoby plynu v Česku k dnešnímu dni druhé nejvyšší od roku 2014. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef... více

Evropská unie by měla zabránit opakování rekordního růstu cen plynu z letošního léta, záleží ale na ministrech všech zemí, zda jsou připraveni dohodnout se na... více

Pokud budou klesat mimořádné výdaje spojené s krizí, mohla by do budoucna klesat i sazba daně z neočekávaných zisků. Před středečním jednáním vlády to řekl... více