Silná bouře zasáhla Česko. Stromy létaly přes silnici

Silný vítr, který podle předpovědi meteorologů večer zasáhl od západu Česko, zastavil na několika místech vlaky. Na tratích, hlavně ve středních Čechách leží popadané stromy. V Praze byl kvůli silnému dešti omezen i provoz některých tramvají. Vyplývá to z informací na webových stránek Českých drah (ČD) a Pražské integrované dopravy (PID). Energetici očekávají v noci a v pondělí poruchy a výpadky elektrické sítě.

Silný vítr hlásí v Karlovarském kraji zejména okres Karlovy Vary, kde ČEZ Distribuce eviduje výpadky elektřiny na 70 místech. V Plzeňském kraji registrují energetici zhruba celkem 350 poruch, nejvíce na Domažlicku, následuje jih Plzeňska a Klatovsko.

Všechny čety poruchové služby ČEZ, které byly včetně call centra výrazně posíleny, jsou podle regionální mluvčí ČEZ Michaely Jirovcové v terénu. "Většinou jde o krátkodobé výpadky, ale kvůli nebezpečí silného větru mohou některé výpadky trvat déle, protože naši lidé se nemusí na všechna místa za tmy dostat," uvedla.

"Ještě nikdy jsem něco podobného neviděl, v třešňové aleji u Josefova (u Sokolova) létají stromy přes silnici, v nedaleké Krajkové to kosí smrky v lese. Není vidět na silnici, létají popelnice, značky, všechno," uvedl občan Krajkové. Nejhorší situace je ve vyšších polohách, kde nejde elektřina už několik hodin. Výpadky elektrického proudu hlásí ale také okresní města Sokolov a Karlovy Vary.

Vichřice začala na západě Čech před 19:00. Déšť postupně ustává, ale vítr zesiluje. V obou krajích jsou v terénu stovky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří odstraňují hlavně popadané stromy a větve ze silnic. Žádné zranění, uzavřenou železnici nebo silnici zatím nehlásí.

Meteorologové podle ČHMÚ doporučují lidem, aby se při vichřici nezdržovali venku, zvláště poblíž stromů nebo neudržovaných objektů.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k popadaným stromům hlavně na Lounsku, kde měli do 20.30 zatím desítku výjezdů. V ostatních částech regionu řeší jednotlivé případy, řekl pracovník operačního střediska krajských hasičů. Železniční doprava stála například v Mutějovicích, kde osobní vlak vyčkával na zmírnění silných poryvů větru. Mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi jezdí vlaky po jedné koleji.

Ve Středočeském kraji je přerušen provoz vlaků v úseku Lužná u Rakovníka a Rakovníkem. Po najetí vlaku do stromu byla poškozena lokomotiva. "Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava," uvedl na twitteru koordinátor dopravy PID. Další vlaky stojí například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi.

V Praze silný déšť dočasně pozdržel tramvaje v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka.

Vzhledem k situaci energetici očekávají výpadky elektrické energie. "Kvůli očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme aktuálně posílili kapacity na našem dispečinku," sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková. Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí, dodala. Počet pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru zvýšila také společnost ČEZ Distribuce. "V pohotovosti budou i externí dodavatelské firmy, které nám v případě zvýšené poruchovosti pomáhají v terénu," uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

"Boží dopuštění" i na jihu Čech

Hasiči v jižních Čechách měli v neděli od 20:00 do 21:15 zatím 40 výjezdů kvůli silnému větru. Zasahují v několika okresech hlavně u popadaných stromů. ČTK to po 21:00 řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

"U nás je to zatím přibližně hodinu, co hasiči jezdí. Začalo to po osmé. Těch událostí je takových 40, popadané stromy. Začalo to na Prachaticku, postupuje to přes Písek, Strakonice na Tábor a něco Českobudějovicko. Popadané stromy, zatím nemám nic dramatického," řekla Matějů.

Než vichřice dorazila do Čech, řádila v sousedním Německu. Podívejte se, jak to vypadalo.

Never seen such a heavy storm shaking our house. We lost quite some roof tiles. Neighbors got a tree on the roof, which is now removed by the fire brigade. Definitely a new level of weather extreme in this place. No one got hurt. #sturm #fabienne #climatechange pic.twitter.com/xH9400LfhP