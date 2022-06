Silničáři na začátku letních prázdnin omezí běžnou údržbu dálnic a silnic

Silničáři omezí v příštích dnech kvůli začátku letních prázdnin běžnou údržbu dálnic a silnic. Opatření by mělo přispět k větší plynulosti dopravy, práce na silnicích totiž obvykle vyžadují snížení počtu jízdních pruhů.

Ve středu o tom informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Opatření se podle něj ale nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a rekonstrukce.

Omezení údržby začne ve čtvrtek od 8.00 ráno a pokračovat bude až do večera 21.00. Ve stejném čase nebudou silničáři omezovat provoz také v pátek. Na sobotu je omezení činnosti údržby naplánováno na dobu od 8.00 do 13.00 a další pak na středu 6. července od 8.00 do 21.00, kdy lze očekávat větší provoz s končícím svátečním volnem.

V místech dlouhodobých uzavírek a rekonstrukcí však řidiči musejí i nadále počítat s omezením provozu. Omezení mohou vznikat také při havarijním zajištění nehod. Pro řidiče budou během následujících dnů nadále připraveny vozy odtahových služeb, případně asistenční pomoc. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci, volat mohou na linku 800 280 281, dodal mluvčí.