Silný vítr komplikuje v Česku život, vlaky mnohde stojí

Středočeští hasiči od rána vyjíždějí k desítkám událostí v souvislosti se silným větrem, jde především o popadané stromy. Problémy hlásí i další kraje.

Na několika místech nejezdily kvůli spadlým stromům vlaky, provoz je nyní podle webu Českých drah všude obnoven. Kvůli následkům silného větru se ráno v Česku ocitlo bez dodávek elektřiny přes 20.000 domácností. Nejvíc jich je právě ve středních Čechách.

Hasiči do 10:00 vyjížděli k 65 událostem, každou hodinu jim přibude asi desítka nových výjezdů. Podle mluvčího středočeských hasičů Gabriela řeší středočeští hasiči během standardní 24hodinové služby zhruba 30 až 40 událostí, dnes tak mají zhruba dvojnásobek běžného denního počtu během pouhých šesti hodin. Výjezdy budou nadále přibývat.

Na Berounsku narazil vlak do spadlého stromu narazil, nikdo se nezranil. Vlaky nejezdily kvůli spadlým stromům také mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi na Berounsku, na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov v úseku Měcholupy - Milostín i na trati Beroun - Rakovník mezi stanicemi Zbečno - Nižbor. Omezený byl kvůli poruše trakčního vedení vlakový provoz z Prahy do Benešova, a to v úseku Benešov - Čerčany.

Podle hasičů je nejhorší situace v kraji na Příbramsku a v okrese Praha-východ, kde hasiči řešili 11, respektive 15 případů. Padající stromy působí zatím největší komplikace v dopravě. Například ve Slaném na Kladensku spadl strom na zaparkovaná auta. Podle Gabriela ale spadly stromy také do elektrického vedení či na chaty.

Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Platná je pro celé území republiky do dnešních 20:00.

Výpadky elektrického proudu

Kvůli následkům silného větru je dopoledne v Česku bez dodávek elektřiny téměř 30 000 domácností. Společnost ČEZ eviduje 17 500 domácností bez proudu, E.ON zhruba 11 500. Největší problémy jsou ve středních a jižních Čechách. Energetici jsou v terénu a snaží se dodávky obnovit. ČTK to sdělily mluvčí ČEZ Soňa Holingerová a mluvčí E.ON Martina Slavíková

ČEZ v 10:00 evidoval 38 poruch na vysokém napětí. "Ve Středočeském kraji jich je 17, v Plzeňském sedm, ale vítr už se přesouvá i na sever, takže nově máme také čtyři poruchy v Ústeckém kraji," uvedla Holingerová.

Společnost E.ON, která distribuuje elektřinu v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském a částečně i v Olomouckém kraji, má problémy zejména na jihu Čech. Bez proudu tam v 10:00 bylo přibližně 5500 domácností. Zasaženo je hlavně Prachaticko, Písecko a Pacovsko. "Přímo v Prachaticích je aktuálně bez elektřiny více než 4200 domácností," sdělila Slavíková.

Mluvčí ČEZ uvedla, že společnost kvůli výstraze meteorologů v noci navýšila počty pracovníků, a to jak v call centru a dispečinku, tak v terénu. Lidé mohou hlásit poruchy na bezplatné lince 800 850 860, ale také na webu www.bezstavy.cz. Podle ČEZ poruchy budou nejspíš přibývat, jelikož vítr má kulminovat kolem 13:00.

Také E.ON na odstranění poruch pracuje a dodávky elektřiny postupně obnovuje. "Poruchy jsou nejčastěji způsobené poškozeným vedením a izolátory, přičemž poškození vznikla většinou v důsledku silných poryvů větru," dodala Slavíková.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu do šesté hodiny ranní zaznamenala nejvyšší náraz větru na území Česka Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu. V Kocelovicích nebo Příbrami byla rychlost větru zatím 81 km/h, v Klatovech 75 km/h a v Praze 68 km/h. Během dne by měl být vítr podle meteorologů ještě silnější. Podobně silný vítr v Česku nefoukal už několik měsíců. Meteorologové v neděli upozornili, že padat mohou i stromy oslabené suchem nebo kůrovcem. Navíc je na stromech listí, vítr se tak do stromů bude opírat více než v zimě. Slábnutí větru očekávají během pondělního večera, výstraha platí do dnešních 20:00.