Silný vítr zastavil lanovky na Sněžku a ve Špindlerově Mlýně

Silný vítr ve středu v Krkonoších zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a tři lanovky ve Špindlerově Mlýně. Meteorologové varovali před tím, že na horách bude vítr dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Krkonoše dopoledne také zasáhlo silné sněžení. V Peci pod Sněžkou a na Černé hoře lanovky zůstaly v provozu.

Dolní úsek lanovky na Sněžku z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. "Druhý úsek nejezdí a nepojede minimálně ještě dva dny. Dolejšek jede. Nevidím (v Peci) ani na kabinu vzdálenou sto metrů, jaký je tady sněhopád s větrem," řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Ve skiareálu Špindlerův Mlýn vítr zastavil šestisedačkovou lanovku ze Svatého Petra na Pláně, dvousedačkovou lanovku u černé sjezdovky ve Svatém Petru a čtyřsedačkovou lanovku z Horních Míseček na Medvědín.

Ve středu ráno byla na Sněžce mlha a teplota se pohybovala kolem minus sedmi stupňů Celsia. "Vítr na Sněžce dosahuje určitě rychlosti kolem sto kilometrů v hodině, možná i víc," řekl Martinec.

Meteorologové pro Královéhradecký kraj na středu předpovídají proměnlivou, převážně velkou oblačnost se sněhovými přeháňkami, na horách i s trvalejším sněžením, k večeru ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, během dne se má ochlazovat a místy se může tvořit náledí. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem minus šesti stupňů Celsia. Od vyšších poloh se místy budou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Sněhu je na hřebenech Krkonoš zhruba metr. V lavinových katastrech stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.