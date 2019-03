Situace v ČR: tisíce domácností bez proudu a spadlé stromy

Na jihu Čech jsou kvůli silnému větru výpadky proudu i problémy na železnici. Firma E.ON vyhlásila pro toto území před 19.00 kalamitní stav, bez elektřiny bylo asi 11 500 domácností. Na železnici zastavily spadlé stromy k večeru provoz na trati z Českých Budějovic směrem do Rakouska i na Benešov u Prahy. Místo vlaků jezdí pořád náhradní autobusy mezi Popelínem a Jarošovem nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Výjezdy přibývají hasičům.

Na trati z Českých Budějovic do Lince zablokovaly spadlé stromy kolem 17.30 úsek Kamenný Újezd u Českých Budějovic - Holkov. Jezdí tam náhradní autobusy.

Na trati mezi Benešovem u Prahy a Českými Budějovicemi byl provoz kvůli stromu na kolejích zastaven před 18.00 mezi stanicemi Hluboká nad Vltavou - Zámostí a Budějovicemi. Na stejné trati způsobila k večeru problémy porucha lokomotivy mezi jihočeskou obcí Chotoviny a středočeskou obcí Střezimíř.

Na železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí kde popadané stromy poškodily trakční vedení mezi obcemi Popelín a Jarošov nad Nežárkou už v sobotu před půlnocí, budou jezdit náhradní autobusy podle webu drah až do pondělního rána.

Jihočeští hasiči zaznamenali od soboty do podvečera kolem 150 událostí. V posledních hodinách jich přibyly desítky. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Matějů šlo hlavně o vyvrácené stromy. "Nemám informaci, že by tam byl někdo zraněný," uvedla kolem 19.00.

Kvůli dešti a tání sněhu stouply na Šumavě hladiny řek. První povodňový stupeň začal odpoledne platit na Teplé Vltavě v Lenoře a na Blanici v měřicí stanici Blanický mlýn.

Výstraha meteorologů před velmi silným větrem platí pro celou republiku do pondělního rána. Vítr může mít v nárazech rychlost přes 85 kilometrů v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů. Zároveň platí výstraha před nárůstem hladin řek s nízkým stupněm nebezpečí pro Klatovsko, Českobudějovicko, Českokrumlovsko, Prachaticko a Strakonicko do pondělních 13.00.

Poruchy hlásí i ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce v neděli večer kvůli silnému větru eviduje asi 20 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce poruch je v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jejich nejčastější příčinou je pád stromů a větví do vedení, přetrhané vodiče i praskání izolátorů. Oznámila to mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Silný vítr se do Česka vrátil, foukalo už v noci na neděli a ráno bylo v distribuční oblasti ČEZ bez proudu zhruba 2000 odběrních míst.

"Dispečink ČEZ Distribuce aktuálně eviduje na tři desítky poruch na vedení vysokého napětí a další desítky poruch na vedení nízkého napětí," uvedla mluvčí. V Plzeňském kraji energetici zasahují zejména na Domažlicku a jižním Plzeňsku, v terénu jsou často i ve všech třech okresech Karlovarského kraje, tedy na Karlovarsku, Chebsku a Sokolovsku. "V ostatních regionech zásobovacího území ČEZ Distribuce je situace klidnější," doplnila Holingerová.

Podle mluvčí se na odstraňování následků vichřice podílejí stovky pracovníků poruchových čet i pracovníků dispečinku a telefonního centra. Poruchy mohou lidé hlásit na bezplatnou linku 800 850 860 nebo na webovém portálu www.bezstavy.cz.