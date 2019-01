Situace v Sýrii přestává Čechy zajímat, uprchlíky odmítají

Zájem Čechů o situaci v Sýrii ve druhé polovině loňského roku polevil. V prosinci se o vývoj bojů, které v zemi vypukly v roce 2011, zajímalo 23 procent lidí, to je o 12 procentních bodů méně než v dubnu. Vyplynulo to ze zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Většina veřejnosti nadále podporuje zapojení ČR do řešení syrského konfliktu pomocí udržování diplomatických vztahů se syrskou vládou, charitativních sbírek, vyslání lékařů a účasti českých zástupců na politických jednáních. Finanční pomoc státu, vyslání vojenských jednotek do Sýrie a přijímání syrských žadatelů o azyl většina Čechů dál odmítá.

V porovnání s loňským dubnem ale i v případě jednotlivých možností pomoci Sýrii nastaly změny. Nejvyšší nárůst souhlasných odpovědí zaznamenali autoři průzkumu u možnosti účasti českých zástupců na politických setkáních. S tuto pomocí Sýrii souhlasilo loni v dubnu 54 procent lidí a v prosinci 59 procent, což je nejvíce od září 2017.

U většiny ostatních variant české pomoci Sýrii souhlasné odpovědi klesly. Nejvýrazněji, o sedm bodů, se snížily u přijímání úspěšných žadatelů o azyl. Pro tuto možnost se koncem loňského roku vyslovilo 14 procent dotázaných. O pět bodů na 55 procent pak klesl souhlas lidí s vysláním lékařů do Sýrie a o čtyři body na 60 procent se dostal počet těch, kteří jsou pro pomoc Sýrii prostřednictvím charitativních sbírek.

CVVM také zjišťovalo, jestli lidé berou situaci v Sýrii jako hrozbu pro českou, evropskou nebo světovou bezpečnost. Nejvíce z nich, 67 procent, ji vnímá jako hrozbu pro mír ve světě. Podle 65 procent ohrožuje bezpečnost v Evropě a podle 48 procent v Česku.

CVVM se na otázky týkající se syrského ozbrojeného konfliktu dotazovalo v první polovině prosince tisícovky lidí starších 15 let.