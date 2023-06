Situaci v Rusku nadále monitorujeme, uvedl Lipavský

Česká republika pozorně sleduje situaci v Rusku, sdělil ČTK ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). S ohledem na pokračující invazi na Ukrajinu a možnou hrozbu zhoršení bezpečnostní situace v zemi dál platí varování před cestami do Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že ozbrojená vzpoura žoldnéřů ze soukromé Wagnerovy skupiny je zradou Ruska a její osnovatelé budou tvrdě potrestáni.

Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu z útoku na své muže a vyzval Rusy, aby se připojili k tisícům jeho bojovníků a zastavili "zlo, které páchá armádní velení". Pohrozil pochodem na Moskvu, pokud za ním nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Ruské ministerstvo obrany označilo postup za ozbrojenou vzpouru.

"Situaci v Ruské federaci pozorně sledujeme. S ohledem na probíhající vojenskou invazi na Ukrajinu a možnou hrozbu zhoršení bezpečnosti v zemi, zejména pro občany států EU a NATO, stále platí naše důrazné varování před cestami na území Ruské federace," uvedl Lipavský. Vzhledem k aktuální situaci může mít Česko na území Ruska jen omezené možnosti pomoci českým občanům v případě, že se dostanou do nesnází a budou potřebovat konzulární asistenci, doplnil.

Situaci glosoval později šéf diplomacie také na twitteru, kde napsal, že jeho letní dovolená na Krymu se přibližuje.

Konflikt v Rusku se podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) teď jeví jako občanská válka. "Pokud bylo prohlášení Putina opravdu takto silné, tak to vnímám jako velmi silný konflikt, který v Rusku probíhá. Myslím si, že pro Ukrajinu je to zpráva, že budou moci přeskupit síly a udělat nějaká opatření v rámci své ofenzivy, což je dobře, že mají nějaký čas pro to, aby i ten konflikt na Ukrajině co nejdřív skončil," řekla ČTK Černochová na Dni pozemního vojska-Bahna.

Situaci vedení české armády monitoruje. Ještě dnes bude jednat ministryně o situaci s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. "Budeme čekat na další vývoj a hlavně na to, jak se zachovají představitelé ruského ministerstva obrany, to je asi pro tuto chvíli nejdůležitější, na co se čeká, jaká bude jejich reakce," řekla ministryně. Už předtím na twitteru napsala, že "po šestnácti měsících války na Ukrajině vede válku Rusko s Ruskem".

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zmínil, že radovat se jakkoliv z nepřehledného vývoje v Rusku by bylo krátkozraké. "Mezi Putinem a wagnerovci neexistuje dobrá volba," uvedl.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve vyjádření nepřímo odkázal na zničení turistické ponorky Titan, která implodovala při plavbě k vraku Titaniku s pěti lidmi na palubě. "Rusko není ponorka, ale také se ponořilo hodně hluboko a začíná se hroutit samo do sebe. Zda bude výsledkem částečná nebo úplná imploze dnes těžko odhadnout. Při hroucení jádra něčeho velmi hmotného a velkého dochází zpravidla k explozi obalových vrstev, tak uvidíme," uvedl.

Podle šéfa senátního výboru pro obranu Pavla Fischera (nezávislý) se "ruští teroristé obrátili proti ruskému teroristickému režimu". Putinova autorita podle něj utrpěla. "Putin osobně dlouhodobě využíval Prigožinových služeb a toleroval jeho aktivity. Teď Prigožin zahájil tažení na Moskvu. Prigožin otevřeně zpochybňuje ruské vedení války proti Ukrajině a zveřejňuje údajně skutečná čísla o počtu obětí, která jsou mnohem vyšší, než Kreml doposud přiznával. Žádným mírotvůrcem ale není," uvedl.

Poslanec a místopředseda lidovců Jan Bartošek na twitteru napsal, že nelze zapomenout na to, že Prigožin je zločinec. "Vůdce armády žoldáků se snaží svrhnout armádní velení. Oslabuje tím sice armádu, ale konflikt vyvolává také obavy. Klíčové je, zda se jednotky přidají. Jinak to nebude trvat dlouho," uvedl. Ruské síly mohou být podle něj oslabeny.

"Prigožinovi vadí Šojgu a Gerasimov. Ty chce svrhnout. O Putinovi mlčí. Takže jeho cílem je nahradit ty dva a z Putina si udělat otrockou loutku. Tři mušketýři po rusku: jeden proti všem, všichni proti jednomu. Ať bojují co nejdéle, do poslední kapky jejich krve," napsala senátorka občanských demokratů Miroslava Němcová