Skauti oslaví svůj svátek šátkem na krku, charitou i darováním krve

Čeští skauti a skautky oslaví ve středu 24. dubna svátek svého patrona - svatého Jiří - různými akcemi po celé republice. Někteří při této příležitosti vyrazí do práce nebo do školy ve skautském šátku či kroji. Oddíly pořádají tento den charitativní akce, hry pro veřejnost či slavnostní ohně, další chystají setkání aktivních i bývalých členů nebo půjdou společně darovat krev. ČTK to sdělila mluvčí skautů Barbora Trojak.

Například na farní zahradě svatého Jakuba staršího v pražských Stodůlkách bude od pondělí do čtvrtka fungovat dobročinná kavárna. Výtěžek z prodeje kávy a moučníků pomůže dívce, která trpí svalovou atrofií. Skauti v Brně se vydají darovat krev a setkají se na brunchi ve Skautském institutu. Plzní večer 24. dubna projede skautská tramvaj, v níž se bude zpívat a hrát na kytaru. V Turnově se uskuteční společný sraz skautů na náměstí Českého ráje.

Svatého Jiří zvolil za patrona hnutí zakladatel skautingu, britský generál Robert Baden-Powell. "Díky příběhu o draku, kterého - přestože vyzbrojený jen kopím - porazil, a zachránil tak obyvatele nedalekého města, je totiž svatý Jiří symbolem odvahy a vítězství dobra nad zlem, vzorem rytíře, který se nevzdává a vždycky chrání slabší," uvedla Trojak. Ve světě se slaví svatý Jiří 23. dubna, v Česku posunutím za svátek svatého Vojtěcha až o den později, dodala.

Skauting, který byl v českých zemích v minulém století zakázán nejdříve nacisty a pak dvakrát komunisty, se v Česku těší v poslední době velkému zájmu. Od roku 2006 se počet členů každoročně zvyšuje. Nyní má organizace Junák - český skaut přes 76.000 členů, po celé republice funguje víc než 2300 oddílů sdružených v téměř pětistovce skautských středisek. Je tak nejpočetnějším výchovným sdružením dětí a mládeže v zemi.