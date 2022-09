Sklizeň švestek vizovické likérky by letos mohla být druhá nejlepší za deset let

Velmi dobrou sklizeň švestek má letos ve vlastních sadech vizovická likérka Rudolf Jelínek. Sklizeno má bezmála 600 tun, hotovo by mělo být na konci září. "Předpokládáme, že celková sklizeň bude kolem 700 tun, ale konečné číslo hodně ovlivní současné nepříznivé počasí, v podstatě každý den zaprší, což sklizeň ztěžuje a někdy i znemožňuje," řekl ve čtvrtek ředitel společnosti Rudolf Jelínek sady Jiří Koňařík. Pokud bude objem kolem 700 tun, bude to druhá nejlepší sklizeň za deset let.

Rekordní sklizeň zaznamenala firma v roce 2018, a to zhruba 840 tun švestek. Loni byla sklizeň švestek naopak nejnižší za posledních deset let, sklizeno bylo 147 tun.

Letos se podle Koňaříka dařilo všem odrůdám. "Pouze u raných odrůd Katinka a Čačanská lepotica byl problém s dozráváním, měly o něco nižší obsah cukru než obvykle," uvedl ředitel. Sklizeň letos začala 27. července, skončit by měla na konci září. "V letošním roce bylo zahájení sklizně standardní na konci července, ale ukončení sklizně bude, z důvodu deštivého počasí, o sedm až deset dnů dříve. Pozdní odrůdu Presenta sklízíme většinou až v první dekádě října, letos tak dlouho na stromech nevydrží," uvedl Koňařík.

Švestky z vlastních sadů pokryjí podle úrody pět až 15 procent potřeby likérky. "V letošním roce se to bude blížit té horní hranici. Švestky do celkového objemu naší potřeby nakupujeme v zahraničí, v letošním roce není problém s dodávkami, švestek je dostatek ve výborné kvalitě a dovoz je opět především ze zemí Balkánu," uvedl ředitel. Společnost má téměř 100 hektarů švestkových sadů. S výsadbou ovocných stromů na stráních vizovického údolí začala likérka v roce 2003. "V letošním roce sady nebudeme vysazovat, ale na příští rok už máme objednanou výsadbu na asi 20 hektarů na dvou lokalitách, především švestky, ale v menší míře také meruňky a hrušky," uvedl Koňařík. Firma pěstuje kromě švestek také další ovoce. "Meruňky nám opět zmrzly, ale i přesto jsme v našich sadech pár tun sklidili. U třešní byla průměrná úroda, hlavně z důvodu sucha měly menší průměr, a tím pádem byl menší i celkový objem, kvalita byla ale vysoká, především v obsahu cukru," uvedl Koňařík.

Výnosy likérky loni meziročně vzrostly o 18 procent na téměř 521 milionů korun. Společnost měla zisk před zdaněním 23 milionů korun, což znamenalo nárůst o 16 procent proti předchozímu roku. Zisk po zdanění byl loni 18,5 milionu korun. Kvůli epidemii covidu-19 musela firma loni omezit a uzavřít své areály a návštěvnická centra spojená s turistikou, nekonaly se festivaly spojené s prodejem jejich výrobků, v prodejích se projevilo také uzavření restaurací. Zvýšil se však on-line prodej.