Skloubení prezenční a distanční výuky na školách bude náročné

Skloubení prezenční a distanční výuky bude pro některé učitele náročné, časově i psychicky. Myslí si to ředitelé oslovených moravskoslezských škol. Výuka ve třídách ale podle nich bude mít přednost, i za předpokladu, že by to bylo na úkor té distanční. Ve středu 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka. Další žáci základních škol se vrátí do tříd 30. listopadu. První a druhé třídy se už do lavic vrátily.

Základní školy jsou nyní z velké části kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se do lavic vrátily první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky škol speciálních. Bez omezení bude ve školách od 30. listopadu fungovat první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat.

"Bude to složité. Učitelé si odučí hodiny ve třídách a pak se budou muset ještě věnovat distanční výuce. Pro kolegy to bude zabíračka," řekl ředitel ZŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě Petr Neshoda. Podle něj bude mít rozhodně přednost prezenční výuka. "Vše bude podřízeno jí. Myslím ale, že zvládneme obojí," řekl.

Zavedení hybridní výuky, kdy se učitel věnuje žákům ve třídě a zároveň přes internet přenáší dění dětem, které jsou doma, zatím Neshoda nezvažuje. "Je to jen v teoretické rovině. Jako škola na to jsme ale připraveni. Máme techniku," řekl.

Problémy budou i v družině

Problém podle něj bude i s počtem potřebných vychovatelů v družině. "Nebude jich dostatek. Za normálních okolností na pět tříd stačí dva až tři vychovatelé. Nyní jich potřebujeme pět, pro každou třídu jednoho. Proto jich bude málo," řekl. Řešení už ale našel. V družinách využije asistenty dětí, které budou zrovna doma.

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě Vítězslav Doleží vítá návrat do škol hlavně u maturitních ročníků. "Za čtvrťáky jsem rád. U nich se právě během distanční výuky nejvíce rozevírají nůžky mezi těmi nejlepšími a horšími. Ti dobří se snaží, učí se a jedou dál. Ti horší spíše opisují. Na konci zjistíme, že se nenaučili nic. Takovou zkušenost máme z jara," řekl ředitel.

I on vidí jistá úskalí v kombinaci distanční a prezenční výuky. Hlavně s místem. "Kolegů je šest v jednom kabinetě. Kdyby všichni učili najednou, dost by se překřikovali. Část z nich bude odjíždět domů. Ti, co bydlí dál a nestihnou to, budou využívat prázdné učebny, což bude znamenat vytápění celé školy a to bude stát peníze," doplnil Doleží.

Obnovení praktické přípravy podle něj problém nebude. Maximální limit na skupinu je 20 lidí. "To splníme. Strojaři jsou ve skupinách po osmi, umělci po šesti," řekl. Budoucí IT specialisté docházejí na praxi do firem. "Řekli jsme, že budou chodit i nadále. Pokud by to firma neumožnila, třeba s ohledem na epidemii, budou mít práci doma," řekl.