Škoda ghetto. Boleslav terorizují zahraniční dělníci z automobilky

Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati, sám syrského původu, žádá nulovou toleranci vůči cizincům. Jde o středočeský bizár, nebo reálný problém automobilky Škoda? B je správně. Továrna i na ni navázané firmy totiž do města vábí stále horší námezdní síly, které se v ulicích opíjejí a perou. "Jde z nich strach," stěžují si domorodci. Tématu se věnuje aktuální vydání časopisu TÝDEN.

Za dvanáct let v čele Mladé Boleslavi překvapil Raduan Nwelati (ODS) občany města již několikrát. Třeba letos na Vánoce, když nechal osvítit park Výstaviště tak intenzivně, že se kvůli tomu v okolí stalo několik dopravních nehod. Teď čeří vodu předvolební kampaní. Politik se syrskými kořeny, exotickým jménem i vzhledem, na internetu a po městě vyvěsil poutače, na nichž hlásá nulovou toleranci vůči cizincům a vše doplňuje národoveckým sloganem, že Boleslav patří jen Boleslavákům.

Pro člověka zvenčí jde o čiročirý bizár, ale v automobilovém středobodu Česka záhy pochopíte, jak to myslel. Boleslav se totiž během let průmyslové konjuktury proměnila v pořádný babylon. Na ulicích potkáte Poláky, Ukrajince, Mongoly, Bulhary, Srby či Moldavany. Všechny přivábila největší česká automobilka Škoda Auto, která jimi doplňuje své řady. Jenže soužití některých námezdních dělníků s místními lidmi dost skřípe. Cizinci se neštítí alkoholu a zejména večery bývají ve středočeském městě dost výživné. "No asi tak, já večer nevyjdu ven bez teleskopického obušku," nastiňuje situaci Mladoboleslavan a náš redakční kolega Tomáš Ježek.

Ach ti Poláci

Cizinců jsou v Boleslavi a okolí bez přehánění davy. Nepracují jen ve Škodovce, další zaměstnaly dodavatelské firmy navázané na automobilku, jež mají své haly rozesety kolem celého města. Tito lidé se zkrátka spokojí s platy, za něž by většina Čechů ani nevstala z postele. Čistě pragmatický a logický postup společností však ve středočeském městě dělá docela slušnou paseku.

"Jsme v situaci, kdy k nám firmy přes své agentury vozí čím dál horší cizince. Výsledkem je, že devadesát procent všech vážnějších přestupků tady páchají právě občané jiných zemí. Jsou to rvačky, opilství, obnažování a podobně," popisuje primátor Nwelati. Nejhorší jsou podle něho paradoxně Poláci, kteří se po směně opijí a pak "dělají bordel".

Nechvalně známý je například již zmiňovaný park Výstaviště, kde se cizinci často a rádi poflakují. Darek do Česka přijel před devíti měsíci z Białystoku a pracuje tu ve společnosti Faurecia, jež vyrábí automobilové interiéry. Okolo Boleslavi má tento podnik tři závody a zaměstnává spoustu zahraničních pracovníků. Důvod je nasnadě. "Beru okolo sedmnácti tisíc korun, přesto je to víc, než jsem dostával v Polsku. Měl bych tu být ještě půl roku a pak uvidíme," vypráví Darek.

