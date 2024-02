Škola Michael se zapojila do sbírky na pomoc nejzranitelnějším na Ukrajině

"Nemůžeme být lhostejní k lidskému neštěstí, zvlášť pokud se dotýká dětí a starých lidí", říká ředitelka školy Michael Monika Hrubešová, zatímco se na dvoře školy plní dodávka humanitární pomocí. Asistuje i zpěvák David Kraus, který za touto sbírkou stojí.

Při poslední návštěvě Ukrajiny byl ve vesnici Mukačevo, a to, co tam viděl, s ním hluboce otřáslo. Většina obyvatel jsou právě děti a staří lidé, nemají zásoby jídla, a především teplé oblečení. Proto hned po návratu domů založil pro tuto vesnici sbírku a s prosbou o pomoc oslovil další umělce a organizace. Školu Michael s ním propojil její student Filip Špinka, který je kameramanem Davidových videoklipů.

Vedení školy oslovilo vyučující, studenty i jejich rodiče a všichni společně během pěti dní nashromáždili ohromné množství oblečení, bot, dek i hraček. Zároveň se podařilo naplnit spoustu krabic trvanlivými potravinami, které jsou v dané oblasti více než potřebné.

Škola Michael je školou reklamní a umělecké tvorby, studenti se často pohybují ve světě krásy, a to té co překoná věky, ale i pomíjivé, pozlátkové. Autentické záběry lidského utrpení a bídy, které byly natočeny na Ukrajině, byly pro řadu studentů silným momentem. Mezi těmi, kteří přinášeli pomoc často zaznívalo, že je to v tuto chvíli to nejmenší, co můžeme z tepla domovů pro lidi v zemi zasažené válkou udělat.

Sbírka probíhala i na jiných místech, a tak nakonec na Ukrajinu zamíří několik kamionů s pomocí, kterou David Kraus na místě předá.