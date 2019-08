Škola volá: na prvňáčky se chystají učitelé i politici

V pondělí začne nový školní rok, poprvé do lavic usedne přibližně 107 800 prvňáčků. Celkem bude do základních a středních škol chodit kolem 1,4 milionu žáků, jejich počet proti loňsku díky demografickému vývoji vzroste o zhruba 17 500. Slavnostního zahájení školního roku se na různých místech Česka zúčastní řada politiků. Středoškoláci připravili akce, kterými upozorní například na problémy s matematikou a klimatickými změnami.

Již tradičně se slavnostního zahájení školního roku zúčastní prezident Miloš Zeman, který si letos pro svou návštěvu vybral Základní školu Slezská v Třinci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se rozhodl pro soukromou akci bez pozornosti médií a v Brně doprovodí do první třídy svou dceru. Z pozice své funkce pak v úterý navštíví novou Základní školu Amos v Psárech.

Do škol v pondělí zavítají také další členové vlády a politici. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se podívá do policejní školy ministerstva vnitra v Praze, ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) do Pražské konzervatoře a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) navštíví Smíchovskou střední průmyslovou školu. Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se zúčastní otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy. Nově postavené nebo opravené školy se otevřou i na dalších místech republiky.

Školy navštíví rovněž prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý nebo bývalý prezident Václav Klaus. Nově přijaté žáky Gymnázia Vídeňská v Brně přivítá nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

V Praze se studenti středních škol sejdou v pondělí dopoledne před ministerstvem školství na happeningu, kterým chtějí upozornit na nekvalitní výuku matematiky a potíže maturantů s tímto předmětem. Na zhruba desítce míst po celé republice se kromě toho budou konat akce středoškoláků s názvem Mluvme o klimatu, které by měly poukázat na nedostatek vzdělávání o životním prostředí a klimatických změnách.

Celkem by v nadcházejícím školním roce mělo do základních škol chodit asi 953 500 dětí, tedy o přibližně 12 500 víc než loni. Do středních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství kolem 409 tisíc žáků, meziročně zhruba o pět tisíc více.

Policisté v prvním školním týdnu každoročně zvyšují dohled na přechodech. V Praze bude bezpečnost školáků v pondělí zajišťovat 245 strážníků na 173 přechodech v blízkosti 150 základních škol. Každý všední den v době od 7.15 do 8.00 zůstane po celý školní rok pod dohledem policie přibližně 110 přechodů.

Pokud jde o volné dny, jako první přijdou podzimní prázdniny, které letos připadají na úterý 29. října a středu 30. října. Spolu s víkendem a státním svátkem v pondělí 28. října tak budou mít školáci pět dní volna. První pololetí skončí ve čtvrtek 30. ledna 2020, poslední den nadcházejícího školního roku připadne na úterý 30. června 2020.