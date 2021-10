Školačka zachránila kamaráda, který spadl do rozvodněné řeky

Žákyně sedmé třídy Viktorie Kudrnová z Olomouce vytáhla v červenci z rozvodněné řeky o dva roky mladšího kamaráda. Chlapci tak zřejmě zachránila život. Statečnou školačku v pátek za její čin ocenil hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN), podle kterého dívčin příběh vypovídá o odvaze a ochotě pomoci bližnímu v nesnázích.

Dramatická událost se odehrála letos v červenci na táborovém soustředění v Hněvkově u Zábřehu. Viktorie si při hře v přírodě všimla, že se jeden z chlapců i přes zákaz přiblížil k Moravské Sázavě a po kluzkém břehu do ní spadl. Proud ho stáhl do středu koryta a začal unášet pryč. Do řeky proto skočila a kamaráda z ní vytáhla. "Myslím si, že by se utopil, kdybych to neudělala. Byla to říčka, ale hodně pršelo, tak se z toho stala rozvodněná řeka. Nepřemýšlela jsem nad tím, co dělám, nebyl čas, a myslím, že by to v mé situaci udělalo hodně lidí," řekla školačka.

Její matka Veronika Kudrnová podotkla, že to od dcery byla velká statečnost a rodina je na ni hrdá. "Věříme jí, že si dokáže poradit ve spoustě věcech. A kdyby to bylo v opačném gardu, tak bychom byli rádi, kdyby měla někoho při sobě, jako je ona sama," uvedla.

Podle Suchánka je to silný příběh. "Když máme kolem sebe takové lidi, přece jenom se každému z nás žije lépe. Pokud se něco stane, je skvělé, že nám někdo pomůže. V jakémkoli věku. A když je ten věk třináct let, tak jako je Viktorce, je to o to úžasnější," řekl Suchánek.