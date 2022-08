Školení učitelů v modernizaci výuky má podpořit projekt s 860 miliony korun

Pomoct školám se školením učitelů v modernizaci obsahu a způsobu vzdělávání chce ministerstvo školství pomocí nového projektu s názvem Podpora kurikulární práce škol. Na projekt by mělo jít 860 milionů korun z evropských dotací i ze státního rozpočtu. Začít by mohl začátkem příštího roku a trvat by měl 64 měsíců. O záměru by se mohlo rozhodnout letos v říjnu, kdy ho má projednat monitorovací výbor Operačního programu Jan Amos Komenský. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství.

Podle ministra školství Vladimíra Balaše by měl projekt vhodně doplnit připravovanou revizi rámcových vzdělávacích programů, které určují obsah učiva ve školách. "Je velmi důležité, aby učitelé a školy dokázali s novým moderním RVP (Rámcový vzdělávací program) správně pracovat a přenášet jeho přínosy na žákyně a žáky," řekl. Nový učební plán pro základní školy by měl být schválen na podzim 2023.

Úpravy učebních plánů pro základní i střední školy slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Důraz by se podle kabinetu měl klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Ministerstvo školství loni na podzim ustanovilo expertní panel, který měl za úkol připravit návrh koncepce pro potřebné změny. Návrh takzvaných hlavních směrů revize předal v polovině června bývalému ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN), který krátce nato rezignoval kvůli kontaktům s jedním z obviněných v kauze pražského dopravního podniku. Balaš při svém nástupu do funkce uvedl, že chce v započaté reformě pokračovat.

Projekt Podpora kurikulární práce škol má mít na starosti Národní pedagogický institut (NPI), což je jedna z příspěvkových organizací ministerstva školství. "Hlavním cílem projektu je podpora škol v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí, žáků a studentů," uvedl Jiří Nekola z institutu. Program má podle něj pedagogům pomoct najít odpovědi na otázky, jako třeba proč a co mají učit inovativně, jak si moderní způsob výuky mohou osvojit a kde pro něj hledat inspiraci.

Počítá se školeními se zaměřením na moderní obsah a způsob výuky s důrazem na schopnosti a dovednosti. Vedle vzdělávacích akcí by měl plán podle ministerstva zahrnovat například možnost sdílení zkušeností mezi vyučujícími a přehled otevřených vzdělávacích zdrojů.

Manažerka projektu revize vzdělávacího programu pro základní školy Kateřina Lichtenbergová koncem minulého týdne řekla, že NPI začne na konci září pracovat na úpravě učiva ve vyučovacích předmětech. Koncepci, podle které by se obsah výuky měl změnit, předali experti ministerstvu školství 3. srpna. Na schválení finální podoby konceptu vedením úřadu se ještě čeká, vyjasnit je potřeba například to, jak by se mělo rozlišovat takzvané jádrové a rozšiřující učivo.