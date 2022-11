Školské odbory chtějí valorizaci platových tarifů pro pedagogické pracovníky

Školské odbory požadují, aby se většina peněz, o které mají v roce 2023 narůst platy pedagogických pracovníků, využila na navýšení platových tarifů. Připravily petici, kterou plánují předat vládě. V návrhu státního rozpočtu se počítá s navýšením na platy pedagogů o čtyři procenta.

Návrh podle odborů předpokládá růst pouze nenárokové složky platů, tedy peněz na odměny. Českomoravský odborový svaz (ČMOS) pracovníků školství to uvedl na svém webu. Navýšení tarifní složky platů podporuje rovněž Unie školských asociací ČR CZESHA, jejíž rada se na tom usnesla na svém jednání.

Na valorizaci základní složky platu neboli tarifu pedagogických pracovníků by podle vedení odborového svazu mělo jít alespoň 80 procent z částky, o kterou se platy v roce 2023 mají navýšit. Takový způsob rozdělení peněz by podle odborářů byl v souladu s programovým prohlášením vlády. V něm se kabinet zavázal, že bude klást důraz na udržení 20procentního podílu nadtarifních složek platu.

"Pouze takové opatření lze považovat za adekvátní současné situaci se zvyšováním cen spotřebního zboží, které dopadá na každého zaměstnance. Přidání do tarifního platu představuje jistotu, že bude alespoň částečně kompenzována inflace a zabrání se nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků. Jenom nárokové tarify zaručí, že tuto část platových prostředků nebude možno přesouvat na úhradu různých jiných výdajů," píše se v petici.

Uzávěrka petice je 10. prosince, zohledněny budou ještě poslané petiční archy do 15. prosince. "Na sběr podpisů pod petici je velmi málo času, vzhledem k tomu, že rozhodnutí vlády musí platit od 1. ledna 2023. Budeme se snažit i v tak krátké době získat co nejširší odezvu," sdělila v úterý místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Seidlová.

Unie školských asociací ČR CZESHA považuje za nutné zvyšit i odměny pro nepedagogické pracovníky, uvedl v prohlášení její předseda Jiří Zajíček. Požadavek podpořila také Pedagogická komora, sdělil její prezident Radek Sárközi. Navýšit je podle unie potřeba také počet nepedagogů ve školách, a to mimo jiné kvůli přibývající administrativě. "Pro výuku jsou tito pracovníci naprosto nezbytní, školám chybí pomocný personál, asistenti v odborných učebnách a další. Bez navýšení objemu platových prostředků v této oblasti je situace dlouhodobě neudržitelná," uvedl Zajíček.

Tabulkové platy pedagogických i nepedagogických pracovníků letos rostly, ale zvyšovaly se méně, než bylo plánováno v návrhu rozpočtu na rok 2022 připraveném vládou Andreje Babiše (ANO). Platové tabulky pro pedagogické pracovníky se zvýšily od 1. ledna 2022 o dvě procenta, tabulkové platy pro nepedagogy se navýšily o deset procent od září. Nynější vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že udrží platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy. Se zakotvením pravidla o výši učitelských výdělků počítá novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou kabinet schválil v srpnu. Ministerstvo školství (MŠMT) podle své mluvčí Anety Lednové počítá s nárůstem platů na 130 procent průměru od roku 2024.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů byl loni podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč, což odpovídalo 115 procentům průměrné celorepublikové mzdy. Letos by to podle propočtů MŠMT mělo být 113 procent a v roce 2023 asi 110 procent průměru. V roce 2024 by měl být průměrný plat pedagogů při schválení novely podle odhadů odborářů ve výši 57 151 Kč, tedy 125 procent průměru v Česku. V roce 2025 by byla průměrná odměna pedagoga 60 845 Kč, což by mělo být 127 procent k odhadované průměrné mzdě.

Vládou schválený návrh rozpočtu ministerstva školství na rok 2023 počítá s výdaji ve výši 263,9 miliardy korun. Příjmy by měly být příští rok asi 10,4 miliardy korun.