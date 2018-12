Brexit? Pro české studenty v Británii se nic nezmění

Čeští studenti v rámci programu Erasmus+ budou i po brexitu vyjíždět do Velké Británie za stejných podmínek jako dosud. Na vyplácení stipendií se pro studenty do roku 2020 nic nemění. V pátek to řekla tisková mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová.

"V tuto chvíli se postupuje stále stejně a nic se nemění. Stipendia budou českým studentům dále hrazena z Erasmus zdrojů tak, jak to probíhalo doposud. Nepředpokládá se, že by se na tom do konce programového období Erasmu+ v roce 2020 cokoliv měnilo. Pro britskou vládu je oblast mezinárodního vzdělávání jednou z priorit a velmi stojí o to, aby byli zapojení dál do programu Erasmus+ a dalších evropských vzdělávacích programů," uvedla Durcová.

Po roce 2020 by se Velká Británie, pokud skutečně vystoupí z EU, mohla zapojit do programu Erasmus+ jako jiné nečlenské státy. "V programu Erasmus+ jsou i nyní zapojené země, které nejsou členy EU, a mobility všech účastníků programu fungují naprosto stejně, jako u členských zemí. Toto je model, kterého by chtěla po roce 2020 dosáhnout i národní agentura Erasmus+ ve Velké Británii. Vše je ale samozřejmě otázkou vyjednávání britské vlády a EU," sdělila Durcová.

Pro Británii se podle tiskového mluvčí Univerzity Karlovy Václava Hájka nabízí "švýcarský" nebo "norský" model. "Tzv. norský model je situace, kdy země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členy EU, přispívají do společné kasy programu Erasmus. Název "švýcarský model" vychází z programu švýcarské vlády, která musela operativně v roce 2014 reagovat na vyloučení Švýcarska z programu Erasmus. Veškerá spolupráce tak přešla pod nově vytvořený program Swiss-European Mobility Programme, který financuje švýcarská vláda," uvedl Hájek.

Podle Durcové je Británie u českých studentů dlouhodobě čtvrtou nejoblíbenější zemí pro výjezdy v rámci programu Erasmus. Ročně tam v programu odjede více než 600 vysokoškolských studentů a další účastníci z ostatních sektorů programu. Univerzita Karlova v akademickém roce 2017/2018 vyslala 143 studentů a přijala 104 studentů z Velké Británie.