Chodov zmodernizuje učebny v základních školách

Chodov plánuje v letošním roce modernizovat šest učeben ve třech svých základních školách. Náklady zhruba deset milionů korun by městu měla pomoci uhradit evropská dotace, řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup (HNHRM).

Město už začalo s přípravou výběrových řízení, aby se práce stihly v průběhu letních prázdnin."Jednalo by se o čtyři jazykové učebny, jednu chemickou a jednu přírodovědnou laboratoř. Mělo by tam být moderní vybavení, jako jsou počítače, sluchátka, interaktivní tabule nebo laboratorní pomůcky. Přístup do tříd bude bezbariérový," řekl Soukup. Školy by do učeben měly získat také nový nábytek, například multifunkční školní lavice.

Modernizací učeben bude Chodov pokračovat v dlouhodobých investicích do školství ve městě. Zaměřil se na ně od roku 2012, kdy byl poprvé představen záměr přístavby základní školy J.A. Komenského ve Smetanově ulici. To se již podařilo uskutečnit, kromě toho zvládlo město všechny své školské budovy také zateplit.

Žáků základních škol v Chodově v posledních letech přibývá. Zatímco ve školním roce 2014/2015 učili chodovští kantoři 1162 dětí, v aktuálním školním roce 50 tříd ve třech chodovských základních školách navštěvuje 1239 dětí.