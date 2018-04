Dívka organizuje protesty proti Babišovi, studium jí platí Bakala.

Část středoškolských studentů kritizuje vládu Andreje Babiše v demisi za schválení nových slev na jízdném veřejnou dopravou pro mládež a seniory. Vadí jim, že to bude znamenat škrty 400 milionů korun v rozpočtu ministerstva školství. Hlavní organizátorkou protestů je ale dívka, jíž prestižní studium platí kontroverzní miliardář a Babišův největší nepřítel Zdeněk Bakala.

"Je pro nás nepřijatelné, že druhé největší škrty jsou právě v oblasti vzdělávání. Požadujeme, aby vláda toto usnesení revokovala, plánovaný výdaj 400 milionů korun vyhledala v jiných kapitolách státního rozpočtu a tyto peníze z rozpočtu školství reinvestovala do některé z oblastí vzdělávání," uvedli ve výzvě nazvané "Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním" představitelé spolku Česká středoškolská unie. V jejím čele stojí studentka Lenka Štěpánová, která letos maturuje na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a v říjnu zahájí studium pedagogických věd Education Studies na Institute of Education při University College London.

Problematická je ale skutečnost, kde Štěpánová peníze na nákladné studium získala: statisíce korun jí totiž přislíbila nadace Bakala Foundation, která patří kontroverznímu miliardáři Zdeňku Bakalovi a jeho manželce Michaele. Nadace se aktivní studentkou, jež se podle svých "plánuje věnovat výzkumu, načerpávat zkušenosti v zahraničí a jednou se vrátit," chlubí na svých webových stránkách, byť Štěpánová dosud nikam neodcestovala a připravuje se na "zkoušku dospělosti".

Hledat souvislost mezi financování studia s protesty proti vládě Andreje Babiše se nabízí. Zdeněk Bakala si s Andrejem Babišem jdou dlouhodobě po krku. Premiér v demisi opakovaně Bakalu označoval za tuneláře, nemůže mu odpustit kauzu OKD nebo zprivatizovaných hornických bytů na Ostravsku.

Sama Štěpánová ale spojení Bakalových peněz a občanských aktivit vylučuje. "O vzdělávání se dlouhodobě zajímám a reprezentuji spolek, který se usnesl proti škrtům ve školství. Osobně bych proti nim protestovala, i kdyby vládu řídil kdokoli jiný, než pan Babiš a bez ohledu na to, že mi na základě vynikajících studijních výsledků přiznala stipendium nadace pana Bakaly," říká.

Babiš: žádné překvapení

To, že v čele antibabišovských protestů stojí Bakalova stipendistka, předsedu vlády nijak nešokuje. "Kdo konkrétně organizuje protesty, mi je vcelku jedno. Případ, který uvádíte, ale jen dokresluje, že se ne vždy jedná o nezávislou aktivitu," napsal pro TÝDEN.CZ premiér v demisi Babiš.

Ten už si pomalu na neoblíbenost u části veřejnosti začíná zvykat. Nedávno proti přednáškám jeho a zbytku vlády protestovali studenti a učitelé na Vysoké škole ekonomické v Praze. V pondělí se pak v řadě měst uskutečnily demonstrace "Za slušného premiéra a slušnou vládu," kterých se zúčastnily tisíce lidí.

Ministerstvo kritiku odmítá

Babiš ale namítá, že konkrétně kritika studentů není oprávněná. "Jen se zneužívá nepravdivých argumentů. Školství nepřijde o žádné peníze. Opatření nebude mít žádný dopad na financování platových výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani dalších prostředků," říká premiér.

Za pravdu mu dává i ministerstvo školství. Podle jeho mluvčí Jarmily Balážové se zmiňovaných 400 milionů korun na dopravu mladých a seniorů získá z nedočerpaných prostředků na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a dále z peněz, které v minulosti nevyčerpaly vysoké školy. "Hrazení zlevněného jízdného se tedy nijak nepromítne do peněz pro školy a učitele," ujistila Balážová.

To ale Lenku Štěpánovou a studenty, které zastupuje, neuspokojilo. "V oblasti vzdělávání v řadě kapitol peníze chybí. Pokud se najednou našly nějaké neutracené peníze, pak vhodnější než do slevy na jízdném, by bylo jejich přesunutí jinam ve školství. Například do pedagogických fakult na vzdělávání budoucích učitelů, na kapacitně vytížené hodnocení maturitních slohových prací, nebo přímo do škol," má jasno studentka a v protestech hodlá pokračovat.