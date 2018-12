EDUin: Jen omezení obsahu učiva pro modernizaci výuky nestačí

Pro zlepšení výuky je třeba nejen zúžit obsah učiva, ale také více podporovat a školit učitele i ředitele. Uvedla to obecně prospěšná společnost EDUin. Samotné omezení obsahu učiva, které doporučila Česká školní inspekce, podle ní pro modernizaci výuky nestačí. Novým metodám učení by se měly přizpůsobit i jednotné přijímací zkoušky, sdělil EDUin.

Česká školní inspekce minulý týden upozornila na to, že školy nezvládají efektivně učit vše, co mají. Takzvané rámcové vzdělávací programy, které určují učivo, jsou totiž podle ní příliš obsáhlé. Spolu s vysokými počty žáků ve třídách to pak vede k tomu, že v hodinách nezbývá čas na vlastní aktivitu žáků, bádání a další moderní formy výuky. Tyto metody jsou přitom podle inspektorů mnohdy účinnější než klasické formy výuky, kdy učitel stojí před žáky a vysvětluje jim učivo.

Podle vedoucího komunikace ze společnosti EDUin Boba Kartouse pouhá redukce obsahu učiva pro zavedení moderní pedagogiky nestačí. Politici by zároveň s tím měli podpořit systém průběžného školení učitelů nejen v oborových znalostech, uvedl Kartous. Pedagogové by se podle něj měli dozvídat víc třeba o didaktice, o vhodném způsobu hodnocení žáků a o tom, jak mohou ve výuce využívat technologie.

Podle Kartouse je důležité také, aby ředitelé měli dost peněz na motivování učitelů. To tvrdí i ministr školství Robert Plaga (ANO). Z toho důvodu podle něj mají učitelé od ledna dostat přidáno deset procent v tarifu a dalších pět procent půjde na odměny či příplatky.

Obsah výuky a její styl souvisí podle Kartouse i s podobou jednotných přijímacích zkoušek. "Není možné, aby rámcové vzdělávací programy na jednu stranu podporovaly individualizaci učení, progresivní učební metody a klima spolupráce a na druhé straně stály státní zkoušky postavené výhradně na učení nazpaměť či individuálním nárazovém výkonu," uvedl v tiskové zprávě. Spolu s redukcí učiva se proto podle něj musí smysluplně změnit i způsob přijímání uchazečů na střední školy a také maturitní zkoušky.

Podle České školní inspekce by se u přijímacích zkoušek na střední školy měly ověřovat spíše studijní předpoklady než znalosti z matematiky a češtiny. K tomu se vyjádřil souhlasně i Plaga, který je naopak proti zavedení takzvaného cut-off score, tedy minimální bodové hranice pro úspěšné složení přijímací zkoušky. To prosazuje Asociace krajů ČR, proti je Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací CZESHA. Výhrady ke cut-off score má i Svaz průmyslu a dopravy.