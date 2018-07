Firmy nabízí pomoc při psaní bakalářek, je to porušení pravidel

Na internetu si člověk snadno dohledá firmy, které nabízejí výpomoc při vypracování bakalářských a diplomových prací. Bývalá šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková to považuje za porušení pravidel. Firmy se ale hájí, že za své klienty práce nevypracovávají, pouze jim dodávají vhodné materiály ke zpracování. Zprávu přinesl server iROZHLAS.cz.

Téma bakalářských a diplomových prací a jejich plagiátorství je teď v Česku hojně probírané. Vláda Andreje Babiše už kvůli tomu přišla o dva ministry: Taťánu Malou (ANO) a Petra Krčála (ČSSD). Obvinění z plagiátorství nově čelí také Lubomír Metnar (ANO). Nabízí se tak otázka, zdali vůbec své bakalářky psali sami. Na internetu je totiž několik firem, které nabízí pomoc s vypracováním závěrečných prací.

"My klientům pomáháme se zpracováním a do finální podoby si to dávají samostatně," sdělila iROZHLASU operátorka linky webu studijni-podklady.cz, který takové služby nabízí. Veškerá komunikace a spolupráce mezi firmou a klientem navíc probíhá striktně on-line. Za jednu normostranu podkladů si zájemce zaplatí 95 až 195 korun.

V popisku svých služeb firma uvádí: "Studium při rodině nebo zaměstnání zvládneš s námi levou zadní. Vyhledáme a připravíme pro tebe odborné podklady a materiály, abys mohl rychleji čerpat z kvalitních podkladů a napsat svou bakalářku, diplomku či rigorózní práci do školy. Potřebuješ poradit nebo zkonzultovat své závěry? Je ti k dispozici tým odborníků se specializacemi pro předměty z vysokoškolských oborů."

Poněkud uklidňujícím tónem se ve své nabídce prezentuje zase jiný web - materialynamiru.cz. "Nenabádáme Vás k porušování studijních řádů. Pomůžeme Vám shromáždit a upravit všechny potřebné podklady pro seminární práce či diplomové práce aj. Samozřejmostí je pro naši společnost anonymita našich klientů. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze za účelem Vašeho kontaktování a neprodleně po vypracování zadané práce budou vymazány ze všech našich systémů," píše se na stránkách.

Je to podvod

Popisku služeb jednotlivých firem ale nevěří bývalá šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Podle ní se jedná jen o zástěrku a skutečnost je nakonec taková, že firmy pro své klienty samotné práce přímo vypracovávají.

A i kdyby opravdu studentům pomáhali jen s rešeršemi, i to už je podle ní porušením pravidel. "Jakákoliv pomoc rešeršní agentury je podle mého názoru sporná a práce by neměla být přijata. I schopnost najít zdroje a informace je součástí hodnocení toho, co má dotyčný svým vysokoškolským diplomem prokázat," citoval pedagožku iROZHLAS.

Práce píšou samotní pedagogové

Dvořáková navíc prohlásila, že práce kolikrát píšou samotní učitelé vysokých škol. To ostatně dokázal v roce 2015 sever lidovky.cz, jenž přistihl Jiřího Zmatlíka. Ten si za hodinu účtoval 500 korun, celkově pak práce vyšla na 40 tisíc.

"Problém je, že si to ode mě necháváte napsat, vy byste byla vyražená ze školy, mně to nevadí. Já vám ji napíšu. Ale vy jste zadavatel, vy z toho můžete mít průser, já ne, já se z toho vždycky vyvlíknu," řekl tehdy redaktorce, která předstírala zájem o vypracování své bakalářky.