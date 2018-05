Ministr školství odvolal kvůli chybě v testech šéfa Cermatu

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) odvolal z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku. Rozhodl se tak kvůli chybám, které se objevily v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy. Ministr to řekl po setkání ze Zíkou, od kterého chtěl vysvětlení, jak se mohly chyby v testech objevit.

Zíka končí k 31. květnu a od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit od prosince. Do čela Cermatu ji vybrala komise již loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech (za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok.

Kleňhová má podle ministra navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. "Jednou z věcí, která selhala, je to, že přes validační komise prošly otázky, které měly případně dvě správné odpovědi. To je jeden z úkolů pro novou ředitelku, aby se podívala na to, aby mechanismy začaly fungovat," zmínil Plaga. Kleňhová se ke svému jmenování chce vyjádřit ve středu po schůzce s ministrem.

Podle ministra je potřeba také diskutovat o podobě maturit a o nastavení otázek a odpovědí. Za rozumné označil stažení maturity pouze na didaktickou část. "Nebráním se otevření široké debaty o podobě maturit a případném přenastavení," řekl Plaga na briefingu. Uvítal by komplexnější debatu, nerad by dělal rychlé řešení během 14 dnů.

Práci, kterou Zíka odvedl, Plaga ocenil. Vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů. "Rozhodnutí pana ministra akceptuji a je mi to líto," řekl Zíka ČTK. V Cermatu bude dále pracovat jako ředitel logistiky. Uvedl zároveň, že si umí jen těžko představit, jak by šlo státní maturity omezit jen na didaktické testy, a to zejména u cizích jazyků.

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle kritiků by například neměla být stejná úroveň maturity na gymnáziích a na učilištích. Mnozí se také obávají maturity z matematiky, která má být povinná na gymnáziích a lyceích od roku 2021 a na většině ostatních oborů o rok později.

Mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veronika Valíková dnešní rozhodnutí o změnách ve vedení Cermatu uvítala. Chyby v testech podle ní vyplynuly z toho, že se ověřovaly interpretace textu nebo ustálená slovní spojení, která nemusí být vždy jednoznačná. "V testech by mělo být to, co jde jasně ověřit. Například pravopis, interpunkce, tvarosloví nebo skladba," řekla. Češtináři by uvítali, kdyby se státní maturita omezila na test. Sloh a ústní zkoušku by si měly organizovat samy školy, dodala Valíková.

Plaga v pondělí rozhodl o přehodnocení výsledků státní maturity z češtiny, protože se v didaktickém testu objevila chyba. V jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správného řešení. Cermat tak některým žákům musel vystavit nová vysvědčení a nové výpisy testů. Oprava pomohla 147 maturantům. Podle náměstka Václava Pícla Cermat v pondělí zaslal nová vysvědčení ředitelům dotčených škol a žáci si je dnes mohli vyzvednout. Druhou správnou možnost napsalo v testu 4301 žáků.

Podobnou chybu měl Cermat na jaře také v testu z češtiny u jednotných přijímacích zkoušek. I v něm byla u jedné z úloh dvě správná řešení místo jednoho. Tato chyba pomohla k přijetí na osmileté gymnázium dvěma žákům, kteří původně neuspěli.

