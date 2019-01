Ministra školství Plagy se zastali rektoři i školské organizace

Ministr školství Robert Plaga (ANO) je přesvědčen o tom, že se jeho úřadu v posledním roce mnoho věcí daří a spousta je rozpracovaná. Jeho tvrzení potvrdily také školské organizace, podle nichž je Plaga schopným ministrem, který přistupuje věcně k zásadním otázkám. Spekulace o Plagově možném konci ve vládě, které přinesly ve čtvrtek Lidové noviny, vyhodnotili také rektoři vysokých škol a univerzit jako znepokojující.

Plaga sdělil, že jeho "cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn." Zároveň poznamenal, že personální záležitosti vlády jsou plně v rukou premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády na cestě po Asii ve čtvrtek odmítl spekulace médií komentovat. Uvedl pouze, že pokud by věc byla aktuální, nejprve by o ní hovořil s prezidentem, až poté s médii.

Ministra ve čtvrtek kritizoval prezident Miloš Zeman za jeho schůzku s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Za hranou bylo toto jednání také podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Ministerstvo zopakovalo, že Plaga se k výrokům BIS ohledně údajného ruského vlivu na školství stavěl velmi rezervovaně a schůzka s Koudelkou to nezměnila. Snahu o změnu výuky moderních dějin avizoval ministr už dříve.

Plaga mimo jiné připomněl, že úřad masivně přidává peníze do regionálního i vysokého školství a důsledně postihuje podvodné poskytování vysokoškolského vzdělání. Finance přidává také do sportu. Vládní zmocněnec pro sport a poslanec ANO Milan Hnilička napsal, že jeho spolupráce s Plagou je korektní, přestože na některé záležitosti mají jiný názor.

Podle Pedagogické komory a společnosti EDUin je Plaga schopným ministrem, kladně jej hodnotil také předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Podle EDUin se Plaga snaží citlivě vyjednávat s aktéry vzdělávání a dokáže jim vyjít vstříc v okamžiku, kdy hrozí, že dobře zamyšlený záměr může vést k neřešitelným situacím. Nepodléhá také tlaku zájmových skupin v případě, kdy existují pochybnosti k dopadu navrhovaných opatření.

Plagovo odvolání

Spekulace o důvodech pro údajně chystané Plagovo odvolání považuje předseda Pedagogické komory Radek Sárközi za zástupné, ať už jde o spor ohledně financování brněnských motocyklových závodů nebo o financování sportu. Pravděpodobnějším pro takový záměr může být podle Sárköziho nesouhlas s kraji o zavedení takzvaného cut-off skóre, tedy zavedení bodové hranice pro přijetí na maturitní obory středních škol. Kraje jej podporují, analýza, kterou si Plaga nechal vypracovat, ale takový systém vyhodnotila jako nepřínosný, uvedl předseda komory.

Z prohlášení České konference rektorů vyplývá, že by Plagovo odvolání mohlo ohrozit kvalitu školství. Podle rektorů musí být pozice ministra školství stabilní. Časté personální změny na tomto místě podle nich v minulosti vedly "ke snižování kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily možnost koncepčního vedení".

Lidové noviny vlastní prostřednictvím mediální skupiny Mafra holding Agrofert, který před dvěma roky vložil Babiš do svěřenských fondů. Ve čtvrtek list uvedl, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který sice loni zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici. Vokřál řekl, že jsou to jen spekulace. S Babišem probíral více možností svého dalšího působení.