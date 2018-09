Mladí učitelé zaostávají za staršími kolegy, o profesi není zájem

Mezi učiteli z mladší generace jsou v ČR výrazné rozdíly co do jejich dovedností. Ukázala to vydaná studie institutu IDEA, která vycházela z mezinárodních šetření. Mezi mladými učiteli je například velký podíl těch, jejichž čtenářská gramotnost je silně pod průměrem jejich vrstevníků. V jiných zemích tak velké rozdíly u mladých pedagogů nejsou a také starší generace českých kantorů je v tomto ohledu vyrovnanější. Důsledkem je podle autorů studie prohlubující se rozdíl mezi kvalitou vzdělání na různých školách či v různých regionech. Think-tank IDEA patří pod Národohospodářský ústav Akademie věd ČR.

Autoři Daniel Münich a Jana Krajčová se zaměřili na tři okruhy dovedností - čtenářskou gramotnost, matematické dovednosti a používání digitálních technologií (ICT). Zkoumali jejich úroveň u celé populace a dále u učitelů do 45 let věku a od 45 do 60 let. Zatímco průměrná úroveň dovedností českých učitelů je srovnatelná se stavem v zahraničí, při bližším pohledu na věkové skupiny našli výzkumníci zásadní rozdíl. "Heterogenita dovedností mezi českými učiteli je na průměrné mezinárodní úrovni, ale skrývá velmi dynamický nárůst heterogenity čtenářských a ICT dovedností u mladší generace učitelů. Nárůst je mimořádně vysoký a nesrovnatelný s tím, co pozorujeme v ostatních zemích," uvedli autoři.

Nejvíce patrné jsou rozdíly mezi mladými učiteli v ČR u čtenářské gramotnosti. "Česko vykazuje vysoký podíl mladých učitelů s nízkou úrovní čtenářských gramotností, která je výrazně pod průměrem celé mladší dospělé populace," uvedla studie. Podle autorů to naznačuje, že když se někteří mladší učitelé v minulosti rozhodovali o své profesi, čtenářská gramotnost v tom nehrála roli. "Z grafů vyplývá, že je řada učitelů, kteří jsou vysoce nadprůměrně čtenářsky gramotní, ale zároveň i těch, kteří jsou pod úrovní běžné populace, což jsou často lidé se středním vzděláním," řekl Münich.

Podle něj to ukazuje současnou krizi, kdy o učitelskou profesi není dost velký zájem. "Systém je vděčný za každého člověka, který je ochoten tuto profesi dělat, a přivírá obě oči nad tím, nakolik je schopen se vyjádřit či pochopit texty," řekl. Münich zároveň vyjádřil názor, že rozdílnosti v kvalitě mladých učitelů od sběru dat v roce 2012 dodnes ještě narostly. Bude podle něj potřebný podrobnější národní výzkum, který by přinesl aktuální informace o užších věkových skupinách či regionech.

Velká rozrůzněnost vede podle autorů studie k tomu, že úroveň vzdělání kolísá podle regionů, škol i tříd. Rozdíly s generační výměnou učitelů ještě porostou, zejména poté, co klesne podíl učitelů, kteří do této profese nastoupili před rokem 1989. Tito učitelé tvoří skupinu, jejíž členové mají velmi podobnou úroveň dovedností. Podle výzkumníků je to způsobeno i tím, že dřívější proces výběru učitelů příliš velkou heterogenitu ani neumožňoval.

Z výsledků plyne také to, že na českých školách je více žen než v jiných státech, konkrétně 75,6 procenta. Průměr pro zkoumané země je 70,6 procenta, nejmenší podíl žen ve školství má Dánsko s 62,4 procenta učitelek. Průměrný věk pedagogů v Česku je 46 let, průměr v zahraničí je 44,2 roky. Podle statistik z loňského roku je učitelská profese v ČR spojená s finančním ohodnocením, které je nejhorší mezi zeměmi OECD. Poukázala na to loňská studie think tanku IDEA.