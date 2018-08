Novela zákona umožní studentům dokončit studia bez přestupu

V pátek začíná být účinná novela zákona, která prodlouží nynější akreditace části vysokoškolských programů do konce roku 2024. Studenti, kteří jsou do nich zapsaní, tak budou moct dokončit studium bez nutnosti přestoupit do nově akreditovaných programů.

Úprava reaguje na rozsáhlejší změnu vysokoškolského zákona, která je účinná od předloňského září. Zavedla nový systém akreditací, přičemž části programů by platnost původních souhlasů skončila v srpnu příštího roku. Novela prodloužila možnost dostudování ve stávajících studijních programech o pět let.

Podle původních předpokladů mělo podávání žádostí o akreditace vrcholit ve druhé polovině loňského roku, aby vysoké školy dostaly oprávnění k zajišťování prakticky všech nových studijních programů do konce letoška a mohly vypsat přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Podle autorů novely se ale ukázalo, že nejvíce žádostí přijde Národnímu akreditačnímu úřadu letos a příští rok.

Návrh zákona neprodlužuje lhůtu pro přijímání nových uchazečů, ti budou od příštího roku přijímáni výhradně do nově akreditovaných studijních programů. Zákon má zajistit plynulý přechod mezi dosavadními a novými studijními programy.