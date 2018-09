Odbory: Platy ve školství proti jiným oborům výrazněji nerostou

Platy ve školství se zatím podle školských odborů výrazně rychleji než v jiných oborech nezvyšují. Letos v prvním pololetí se proti stejnému loňskému období zvedly o 14 procent. Ostatním pracovníkům veřejného sektoru, kteří nejsou ve státní službě, rostly zhruba o 13 procent. Na tiskové konferenci to uvedli představitelé odborového svazu pracovníků školství. Pokud se podle odborářů přidávání ve školství nezrychlí, nepodaří se do sněmovních voleb v roce 2021 zřejmě zvýšit učitelské platy o slibovanou polovinu.

"Platy rostou dynamicky i v jiných resortech. Plat ve školství by měl být konkurenceschopný a motivující. Když ale vidíme, jak rostou platy u ostatních skupin zaměstnanců veřejného sektoru, tak dynamiku u pedagogů už víceméně nevidíme... Jestliže rostou platy dynamicky v jiných sférách, musí ve školství růst ještě dynamičtěji," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že do školství pošle víc peněz, aby v roce 2021 byly platy učitelů i neučitelských profesí o polovinu vyšší než v roce 2017. Školské odbory usilují o to, aby pedagogové do dvou let měli 130 procent průměrné mzdy ve státě. Letos ve druhém čtvrtletí průměrný výdělek dosáhl podle statistického úřadu 31 851, učitelé by tak nyní podle požadavku odborů měli 41 406 korun.

V příštím roce by měli podle návrhu rozpočtu kantoři dostat na platy o 15 procent peněz víc než letos. Tarify by se jim od ledna měly zvednout o desetinu. Nepedagogové by měli mít na výdělky o deset procent prostředků víc.

Sněmovna doporučila vládě přidat učitelům už od letošního září. Podle kabinetu na to nejsou v rozpočtu peníze. Podle školských odborů by ke zrychlení výdělků přispělo to, pokud by se ve školství zvedly platy už od listopadu. "Za listopad a prosinec by to stálo dvě miliardy korun navíc," podotkl předák školských odborů Josef Dobšík. Odboráři o tom chtějí dál vyjednávat.

Odbory uvedly, že ve školství se letos v prvním pololetí proti stejnému období loňska zvýšil plat z 24 610 korun na 28 084 korun, tedy o 14,1 procenta. Pracovníci veřejného sektoru, kteří nebyli ve státní službě a řídili se zákoníkem práce, si proti loňsku polepšili v průměru z 27 041 na 30 653 korun, tedy o 13,4 procenta.

Odboráři poukazují na to, že zatímco ve školství průměrný pracovník byl v deváté platové třídě, ve veřejné sféře to byla osmá platová třída. Vyšší třída přitom znamená vyšší odbornost a kvalifikaci, vyšší by tedy měl být i výdělek. Nižší byly i odměny a příplatky.

Pedagogové letos v prvním pololetí dostávali v průměru 31.860 korun. Podle výhledu by měli mít letos průměrně 33.114 korun. Je to zhruba o čtyři procenta víc, než je průměrná mzda. Sedm procent pod ní jsou učitelé v mateřské školce, o šest procent vychovatelé a o 31 procent asistenti pedagoga. O 13 procent víc než průměrná mzda mají učitelé základní školy, o 16 procent víc pak učitelé střední školy, spočítaly odbory.