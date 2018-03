Přednášející Babiš? Na VŠE je ohrožena objektivita výuky, varuje student

Na Vysoké škole ekonomické v Praze to vře. Škola si na cyklus přednášek pozvala premiéra v demisi Andreje Babiše a členy jeho vlády, a to bez názorových oponentů. Proti tomu ve velké míře protestují studenti i někteří učitelé. Petici proti přednáškám podepsaly již přes tři stovky lidí. "My nechceme poučovat vedení o tom, co se zde má a nemá učit. Jde nám ale o objektivitu," říká Matěj Pokorný, jeden z organizátorů protestní akce a student oboru Podniková ekonomika a management.

Co přesně vám na tom, že na VŠE bude vystupovat vláda v demisi, vadí?

To, že je vláda v demisi, není má nejzásadnější výhrada. Nejvíce mě znepokojuje, že jde o vládu složenou z jedné politické strany, jednoho hnutí. Abych vám ale odpověděl na otázku - na VŠE samozřejmě někteří politici vystupují - ať už na přednáškách nebo v rámci nějakého předmětu. To je naprosto v pořádku a vítám to. V petici jsme pouze poukázali na možné ohrožení objektivity výuky. Tento názor projevil následně i pan rektor Bek z Masarykovy univerzity v článku na webu TÝDEN.CZ. Další věcí je důvod, kvůli kterému se vláda do demise dostala, a fakt, že přednášející v době své přednášky už ani nemusí být ve vládě.

Víte, kdo to byl Vasiľ Biľak?

Jméno jsem slyšel a vím, že to byl komunistický pohlavár. Víc informací jsem si k němu dohledal a nevadí mi, že z hlavy neznám jeho přesnou pozici a přesné názory.

Podle vyjádření tiskového tajemníka Národohospodářské fakulty Daniela Váni je vaše petice jako z pera tohoto komunistického pohlavára. Co na takovou kritiku říkáte? (Daniel Váňa dříve pracoval jako ředitel komunikace hnutí ANO, pozn. red.)

Netuším, proč se pan tajemník rozhodl použít osobní útoky a mrzí nás, jak se k situaci vedení fakulty postavilo. Nechceme jít do konfliktu, rádi bychom vedli konstruktivní dialog a otevřeli společenskou debatu o tomto tématu.

Vedení fakulty ale tvrdí, že nemáte do kurzů co mluvit, protože jste z jiných fakult školy.

My nechceme poučovat vedení o tom, co se zde má a nemá učit. Problémy, na které poukazujeme, se nicméně týkají všech studentů celé univerzity, protože kurz je přístupný všem bez ohledu na to, na jaké fakultě studují. Kromě toho bych ještě odkázal na Etický kodex školy, konkrétně část I. 3. (svoboda vyjadřování), 5. (respektování názorů), 7. (objektivita výuky) a 9. (upevňování vážnosti a dobrého jména školy).

Vedení fakulty tvrdí, že vy, organizátoři petice, jen sledujete vlastní politické cíle. Vás osobně spojují s osobou kandidáta na prezidenta, pana profesora Jiřího Drahoše. Vaše kolegyně je údajně spolupracovnicí pana poslance Víta Rakušana. Jednáte snad na popud těchto pánů?

V žádném případě. Dobrovolníka jsem u pana profesora Drahoše samozřejmě dělal a nestydím se za to. Propojení s peticí tam ale rozhodně není a ani nerozumím logice toho, proč by mělo být. Stejné je to i u kolegyně.

Pociťujete ze strany dalších studentů podporu, nebo je dění na škole tolik nezajímá? A co učitelé?

Plno studentů petici podporuje, má to velký ohlas. Jsme rádi, že to mezi studenty rezonuje, vyjadřují se k tomu a sdílí jak petici, tak články na toto téma. I v reakci na tiskovou zprávu fakulty jsme zaznamenali řadu podpůrných reakcí. Samozřejmě se setkáváme i s názory studentů, kterým kurz nevadí. Většinou jsou však konstruktivní a vážíme si jejich argumentů. Co se týče učitelů, všechny podpisy jsem samozřejmě neprocházel, takže nemůžu říct, jestli se podepsali. Myslím si však, že toto téma rezonuje i mezi nimi.

Pravděpodobně jediná osoba, která ještě může z pozice autority zasáhnout, je paní rektorka univerzity Hana Machková. Kontaktovala vás už, máte od ní nějaké vyjádření?

Paní rektorka pouze vydala vyjádření pro studentský časopis, kde zmínila, že je to věc pana děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka.