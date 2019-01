Přípravné třídy by se mohly otevřít i dětem s odkladem

Přípravné třídy základních škol by se opět mohly otevřít i dětem, které by měly odklad povinné školní docházky kvůli věku, neboť dosáhnou šesti let od září do prosince. Senát tuto poslaneckou úpravu školského zákona schválil. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Školský zákon umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Děti, které by měly takzvaný odklad věkem, opomíjí. Tyto děti mají možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo nastoupit předčasně do první třídy základní školy.

Novela se bude týkat škol, jejichž zřizovateli jsou obce, kraje nebo církve. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) požadoval, aby se změna vztahovala také na soukromé školy. Byly opomenuty i podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky z klubu Starostů.

Poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský za předkladatele tuto výtku uznal. Poznamenal ale, že by se tím přijetí novely zkomplikovalo i s ohledem na jarní zápisy do prvních tříd. Slíbil, že toto doplnění by se mohlo stát součástí až další novely, kterou Sněmovna projednává.

Zastánci novely upozornili mimo jiné na to, že ředitelé základních škol nemohou otevřít přípravnou třídu, protože není naplněný požadovaný stav deseti dětí, byť chybí jen jedno. Do přípravných tříd by podle novely, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, mohli rodiče znovu hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Vláda se k novele postavila odmítavě. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) to zdůvodňoval tím, že vyzrálé a nadané pětileté děti mohou jít k předčasnému zápisu do první třídy. Přípravné třídy slouží podle ministerstva dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku připraveny.