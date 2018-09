Pro koho mají být přípravné třídy? Školský výbor se neshodl

Poslanci ve školském výboru se neshodli na tom, zda mají mít předškoláci, kteří dosáhnou šesti let mezi zářím a prosincem, možnost chodit do přípravných tříd základních škol. K návrhu změny zákona výbor nepřijal žádné usnesení, o úpravě se tak bude ve druhém čtení v plénu sněmovny diskutovat bez stanoviska výboru.

Do přípravných tříd by podle novely mohli rodiče znovu hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Kromě dětí s odkladem školní docházky by to mohly být i děti, které mají takzvaný odklad věkem, neboť oslaví šesté narozeniny v posledních čtyřech měsících roku. Tuto možnost od loňského září zrušila novela školského zákona, která povolila do přípravných tříd přijímat jen děti s odkladem.

Změnu navrhl poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL) a připojili se k němu zástupci Pirátů, ODS, ČSSD, hnutí STAN a TOP 09. Proti byli zejména poslanci z řad ANO a KSČM. Pro úpravu hlasovalo dnes ve výboru osm poslanců, sedm jich bylo proti a dva se zdrželi. Pro přijetí usnesení bylo potřeba devět hlasů.

Podle autorů novely může být úprava klíčová i pro splnění zákonného požadavku na alespoň deset dětí v přípravné třídě. V praxi se podle nich ukazuje, že se v regionech často nesejde požadované minimum dětí, a přípravná třída se tak vůbec neotevře. Čižinský upozornil na to, že i děti s odkladem školní docházky pak kvůli tomu zůstávají v mateřských školách.

Ministerstvo školství s novelou nesouhlasí a považuje ji za nesystematickou. Podle resortu mají přípravné třídy sloužit pouze dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku připraveny. Ostatní děti by měly nejdřív absolvovat standardní předškolní vzdělávání, uvedla náměstkyně ministra Dana Prudíková. Ministr Robert Plaga (ANO) už dříve zdůvodnil odmítavé stanovisko vlády tím, že vyzrálé a nadané pětileté děti mohou jít k předčasnému zápisu do první třídy.