Prorektor Univerzity Karlovy čelí podezření z plagiátorství

Prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář, který 15 let vedl Ústav světových dějin na filozofické fakultě, čelí podezření z plagiátorství. Na shody mezi jeho publikacemi a knihou anglicky píšícího historika Barryho Cowarda upozornili tři doktorandi z filozofické fakulty. Kovář obvinění studentů odmítá. Škola nechce věc komentovat do konce jejího prošetřování. Napsal to web Deník N.

Kovář od září působí také jako externí poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). "Musím se přiznat, že o této záležitosti nemám žádné informace a slyším je poprvé. Pokud by se podezření potvrdila, spolupráci bych ukončil," napsal ministr serveru týdeníku Respekt.

Doktorandi Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák poslali tento týden v úterý univerzitním orgánům analýzu, ve které se snaží plagiátorství prokázat. Kovář podle nich opisoval nejméně ve třech svých textech, a to v knihách Anglie posledních Stuartovců (1998), Stuartovská Anglie (2002) a v loňském článku Jakub I. Stuart. Pro jednu ze svých knih převzal Kovář podle doktorandů poznámkový aparát z Cowardovy knihy The Stuart Age: A history of England 1603-1714 v rozsahu více než 40 procent.

"Zkoumáním Kovářových poznámek pod čarou jsme došli k tomu, že plagiátorství zde nebylo a nemohlo být pouhou nedbalostí, ale systematickým postupem práce," píše se v analýze. Podle ní také ze srovnání tematicky shodných kapitol vyplývá, že se shoduje i text. Kovář přitom Cowardovu publikaci ani neuvedl v závěrečném seznamu použité literatury. Podle doktorandů tak Kovářova kniha budí dojem, že jde o původní výzkum, nikoliv pouhý překlad Cowardova díla.

U Kovářova článku z loňska je sice Cowardova kniha jako zdroj uvedena, v poznámkovém aparátu je nicméně podle analýzy shodných 52,4 procenta citací od stejných autorů, s totožnými výroky, odkazy na stejné strany, a to vše seřazené ve stejném pořadí jako u Cowarda. Kniha z roku 1998 byla vydána pod univerzitním nakladatelstvím Karolinum, následující Stuartovská Anglie z roku 2002 získala Cenu Miroslava Ivanova udělovanou Klubem autorů literatury faktu, píše server.

Kovář Respektu napsal, že obvinění studentů rozhodně odmítá. "Tvrdit něco takového na základě části jmenného rejstříku a části poznámkového aparátu je podle mého názoru přinejmenším neetické," uvedl. Dodal, že v situaci, kdy se danému tématu věnuje jen několik relevantních historiků, nelze očekávat, že budou psát něco dramaticky odlišného.

Podnětem doktorandů se zabývají etické komise na úrovní filozofické fakulty a také na úrovni univerzity. Etická komise Univerzity Karlovy dostala podnět od studentů ve středu ráno, nyní se bude rozhodovat o datu jejího setkání. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka nechce univerzita ani rektor Tomáš Zima do konce prošetřování záležitost jakkoliv komentovat. Stejně se vyjádřil i děkan filozofické fakulty Michal Pullmann.

O plagiátorství se začalo v Česku debatovat letos v létě kvůli problémům ministrů vlády Andreje Babiše (ANO). Nejprve kvůli podezření z opisování ve svých závěrečných vysokoškolských pracích odstoupila ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), poté ze stejných důvodů skončil i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).